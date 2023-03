Alguém já disse, no entanto, não podemos generalizar, que quando a esquerda começa a contar dinheiro vira direita. Por outro lado, sem também tomarmos como regra geral, quando a direita deixa de contar dinheiro, vira esquerda. As duas frases mencionadas, apesar de aparentemente simplórias, concentram mensagens fortes no que diz respeito à conduta das pessoas.

Estudiosos, cientistas e filósofos, analisaram e ainda analisam o comportamento da humanidade sobre o assunto, ao longo do tempo, à luz de princípios políticos, econômicos, éticos, morais e ideológicos. As duas palavras (direita e esquerda) surgiram sem nenhuma base filosófica ou metafísica, mas tão somente pela localização de pessoas num determinado espaço físico.

Por sua vez, devemos ter a consciência crítica de que um Estado existe não para ser opressor nem tampouco de direita ou de esquerda, mas para assegurar os pressupostos da democracia. Precisamos nos voltar para o conhecimento das verdades essenciais objetivando alcançar os valores indicadores de um mundo baseado nos conceitos de justiça e liberdade.

Não ao maniqueísmo direita e esquerda, mas sim à defesa da democracia apoiada na paz das pessoas, onde as decisões políticas devem estar em conformidade com o povo. O importante é compatibilizar a política e a moral dentro de bases éticas. Aliás, vale lembrar Bacon: “Como é estranho ambicionar o poder e perder a liberdade” e também Alexis de Tocqueville: “Creio que, em qualquer época, eu teria amado a liberdade; mas na época em que vivemos, sinto-me propenso a idolatrá-la. Ademais, muitas vezes pensamos que a esperança seja um sonho, no entanto acreditamos ser ela uma virtude que transforma um sonho em realidade.

Segundo (Is 30,21) “Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, perceberão a orientação de Deus: o caminho certo é este, andem nele”. Conforme (Jo 14,06) “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim”. Como disse ainda (Is 9,6) “As bases das atuações de Jesus Cristo serão a justiça e o direito”. Por sua vez, meditamos bastante sobre o Evangelho de Mateus (12,25): “O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído”. Amando a Deus e ao próximo, ficaremos com a consciência tranquila.

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC