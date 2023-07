Dinheiro jogado fora

Em meio ao processo de decadência generalizada do perímetro central de Fortaleza, com inúmeros pontos comerciais fechados e/ou abandonados, ressalta claramente a situação das praças. É vergonhoso o estado em que se encontra a tradicional Praça do Ferreira, ocupada por moradores de rua, obrigando diversos lojistas a contratar seguranças particulares para guardarem o acesso a seus estabelecimentos.

Diante do estado de abandono, até o horário de fechamento das lojas, que antes se estendia até as 18h, agora termina, em diversas ruas centrais, às 17h. A fonte da Coluna da Hora já não funciona há tempos e sua área acha-se tomada por pequena quantidade de lixo. A coluna propriamente dita apresenta-se com o mostrador do relógio danificado, sem a cor branca, em suas faces sul e leste. O estado geral é de abandono e sujeira, num dos pontos mais emblemáticos da capital cearense. Outra praça central, a dos Voluntários, defronte ao prédio da Polícia Civil, projeto do arquiteto húngaro Emílio Hinko (1901-2002), como muitos outros na cidade, passa pela mesma degradação.

O monumento em homenagem ao ex-presidente Getúlio Vargas (1882-1954), outrora ponto de encontro de membros do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que ali colocavam uma coroa de flores a cada 24 de agosto, dia de morte do político gaúcho, encontra-se inteiramente vandalizado. Das quatro peças metálicas que estavam afixadas nos lados da estátua, apenas uma permanece, e com sinais de que tentaram retirá-la, à força, a exemplo das demais. Uma outra peça, com o formato do mapa do Ceará, afixada logo abaixo do busto de Getúlio, também foi retirada há tempos.

A percepção maior do descaso para com nossos logradouros públicos acha-se ainda mais flagrante na praça do Coração de Jesus, cuja recente reforma levou quase um ano e já se aproxima do primeiro ano de sua conclusão. Antes das obras, a promessa da municipalidade era movimentar a área como corredor cultural e a implantação de restaurantes, bares e outros pontos.

Passado todo este tempo, porém, até as estruturas modernas feitas para serem usadas pelos jornaleiros e outros trabalhadores da praça continuam sem uso algum. Uma delas já foi ocupada por moradores de rua, inclusive, e nada é feito para que se evite, de imediato, um novo processo de degradação do local. É triste a situação do Centro de Fortaleza. De nada adianta reformar praças sem dar-lhes a devida manutenção. É dinheiro jogado fora, para tristeza e revolta dos moradores e pagadores de impostos desta cidade.

Gilson Barbosa é jornalista