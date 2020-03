Tudo o que se processa nas organizações, sejam elas de caráter público ou privado e seus respectivos procedimentos, independentemente de que porte for, deve, necessariamente, ser objeto de rotinas ou procedimentos pré-estabelecidos - como assim se deseja denominar e que deve integrar o seu respectivo protocolo organizacional. Quando esse processo não ocorre, como devido, é sinal de que as relações organizações, que compreendem as conexões das partes com o todo, não estão no caminho certo e como tal devem ser objeto de cuidadosa análise, com vistas a apurar as causas verdadeiras do descompasso com vistas a proceder aos ajustes necessários. Evidentemente que nas organizações de médio e grande porte essa ocorrência nem sempre é tão comum, quando a causa decorre da ausência de procedimentos pré-estabelecidos - o que não é o caso daquelas de pequeno porte. Essa questão pressupõe a inexistência de um ambiente administrativo e organizacional que favoreça a cultura das relações departamentais que se manifesta na integração dos agentes, cuja postura conduz a bom termo o cumprimento das rotinas, favorecendo o alcance dos resultados, segundo premissas de racionalidade. Essas práticas, de acordo os seus diferentes alcances devem permear as áreas meias e fins que correspondem aos campos de intervenção que deve dar sustentação à dinâmica organizacional, em favor dos seus resultados finalísticos - segundo entendimento da instância decisória competente. A sistematização das normas e respectivos procedimentos nesta direção deve compreender a tramitação dos processos internos, segundo as especificidades das respectivas rotinas pré-estabelecidas, assim como do seu acompanhamento. Esta dimensão organizacional visa o alcance dos resultados, em áreas prioritárias, conforme direcionamento das rotinas, que dão sustentação aos respectivos processos inerentes ao contexto - segundo a dinâmica dos processos determinada pela administração superior da organização. Assim será o novo contexto que se manterá em permanente vigilância em favor do aprimoramento do processo gerencial.