Digital e suas formas de consumo

A pandemia trouxe muitos desafios, mas também aprendizados para a sociedade. Desde as novas formas de convívio a formas de consumo, o período de isolamento apontou mudanças no comportamento das pessoas e nas suas formas de consumirem produtos e serviços.

É o que retrata a pesquisa sobre novas tecnologias realizada pela Opinion Box, que destaca que 81% das pessoas concordam que a pandemia e o isolamento social fizeram com que elas usassem mais tecnologia.

A pesquisa aponta ainda que 75% das pessoas afirmaram que utilizam as ferramentas digitais para realizarem compras. Nesse contexto, as empresas tiveram que estar presentes no universo online, garantindo a mesma eficiência no atendimento e qualidade no produto já oferecido nas lojas físicas. Mas como ser assertivo nesse processo?

Para isso, os empresários precisam enxergar a internet como um outro braço de vendas do negócio e conversão de clientes, criando uma estratégia que atrele postagem dos produtos, estruturação de atendimento e entrega final, oferecendo facilidades e vantagens para que esse cliente tenha no online a mesma experiência exitosa de compra do presencial, garantindo comodidade e segurança ao consumidor.

No online é preciso estar atento sobre as necessidades do cliente, buscando diferenciais em relação a concorrência. É necessário conhecer para fidelizar. Para isso, as empresas devem analisar o perfil dos clientes, das compras e produtos que estão sendo mais procurados, além de realizar interação através de pesquisas sobre as opções que mais atraem o público.

Além de preços competitivos, as empresas precisam impactar as pessoas através de conteúdos de qualidade, engajamento e construção de um relacionamento e fidelização.

Em paralelo, as empresas precisam ter ainda uma atenção especial na resolução de problemas com os produtos, oferecendo um atendimento receptivo para que o cliente se sinta seguro e confiante no comprometimento da marca em resolver a situação, para que assim volte a consumir os produtos.

Em um momento em que as pessoas procuram por novos meios de consumo em um só clique, as empresas precisam se aperfeiçoar e capacitar para manter a competitividade no mercado.

Kadu Baracho é especialista em aceleração de negócios digitais e CEO do Grupo KB