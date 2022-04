Diário de terapia: o propósito

Tenho visto que algumas perguntas sem resposta são quase dilemas universais. A Filosofia que o diga. Uma dessas perguntas inquietantes, unânimes, que, vez por outra, assola a mente dos intensos, inspira um escritor, um compositor e vira tema no bar, é: qual o propósito da vida? Em bom cearensês: “fazer isso para que se o futuro é a morte?".

É uma pergunta atrevida, eu sei. Eu mesma já me dei muitas respostas, mas nenhuma me aquietou de fato. Por esses dias, tratei do assunto com o psicólogo:

-É difícil não saber o meu propósito. Não consigo nem escolher qual o próximo passo mais coerente… Vou me sacrificar para que, se o futuro é a morte? - nada como uma frase popular para expressar um incômodo generalizado.

O psicólogo, acostumado com as minhas perguntas aleatórias, respondeu de pronto:

- Como está a sua sobrinha/afilhada? Qual é mesmo a idade dela? - ele perguntou, sem nenhum constrangimento por estar, aparentemente, misturando os temas.

- Está ótima. Tem seis anos, é muito inteligente, tem um vocabulário e uma sensibilidade impressionantes. É carinhosa e observadora, ilumina tudo quando chega - respondi, saudosa, lembrando de quando ela era bebê. A expressão de ranzinza no meu rosto cedeu.

- E como você tem existido nesses seis anos desde que ela nasceu?

Essa era uma casca de banana. A mania do ser humano de achar que tudo é pegadinha e que uma resposta errada vai anular duas certas… até na terapia! A mente passeava por fotos, emoções, sorrisos, choro. Limitei-me a sorrir.

- Nem em 50 sessões de terapia eu conseguiria descrever – finalizei.

O psicólogo riu, fazendo aquela cara de paisagem que, no fundo, significa que ele gabaritou a sessão e que eu ficaria com a cabeça fumaçando até a sessão seguinte. E eu ri, porque visualizei um lindo propósito: seis anos, gosta de livros, de dançar, de unicórnios e, claramente, ajuda a desmantelar a complexidade dos meus questionamentos. Parece que o propósito pode ser mais óbvio do que se espera.

Fim da sessão. Precisei anotar: talvez não seja tanto sobre a pergunta que você faz, mas sobre as respostas que você tem e não percebe.

Renata Murta de Lima é jornalista, bacharel em direito, pós-graduada em direito administrativo e assessora jurídica