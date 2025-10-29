Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dia nacional do livro: valor da leitura na infância

Escrito por
Silvia Freitas producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Silvia Freitas é pedagoga
Legenda: Silvia Freitas é pedagoga

No dia 29 de outubro, comemora-se o Dia Nacional do Livro no Brasil, uma data que vai muito além de uma simples celebração: é um convite à reflexão sobre a importância da leitura desde a infância e sobre como a formação de leitores pode transformar vidas, famílias e sociedades inteiras.

A leitura na infância é um dos pilares do desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Quando uma criança lê – ou é incentivada a ter contato com livros, pois a habilidade da leitura se inicia antes do processo de alfabetização –, ela amplia seu vocabulário, desenvolve o raciocínio, a criatividade e a capacidade de interpretar o mundo ao seu redor. Além disso, ler desperta a empatia, pois permite que a criança conheça outras realidades, culturas e sentimentos através das histórias.

Estudos comprovam que crianças e adolescentes que têm o hábito de ler desenvolvem melhor suas habilidades de escrita, argumentação, concentração e resolução de problemas. Mais do que isso, encontram nos livros um espaço de acolhimento, imaginação e liberdade.
A leitura também é um excelente recurso para lidar com emoções. Livros infantis, por exemplo, ajudam crianças a compreender sentimentos como medo, tristeza e frustração, auxiliando na construção da inteligência emocional.

Apesar de todos esses benefícios, o Brasil ainda enfrenta grandes desafios para formar leitores. Um deles começa dentro das próprias casas: muitas famílias não têm o hábito da leitura, seja por falta de tempo, acesso ou interesse. Em muitos lares, os livros ainda não fazem parte do cotidiano, o que dificulta a criação de um ambiente favorável à leitura.

Na escola, por outro lado, a leitura muitas vezes é tratada de forma obrigatória, ligada apenas a provas e trabalhos. Isso afasta o prazer que um livro pode proporcionar. A falta de bibliotecas atualizadas, projetos de incentivo e até mesmo de formação adequada dos professores também é um obstáculo.
Além disso, a concorrência com as telas – celulares, tablets, televisão e redes sociais – tem retirado cada vez mais o espaço dos livros na rotina das crianças e adolescentes.

A mudança começa com pequenos passos. Em casa, os pais podem reservar alguns minutos do dia para ler com os filhos, mesmo que sejam histórias curtas. O exemplo é poderoso: quando a criança vê os adultos lendo, ela tende a imitar esse comportamento.

No ambiente escolar, é preciso tornar a leitura uma atividade prazerosa e constante. Projetos como rodas de leitura, contação de histórias, clubes do livro e visitas a bibliotecas podem fazer toda a diferença. Políticas públicas de incentivo à leitura, acesso facilitado a livros de qualidade e a valorização do trabalho do professor como mediador de leitura são outras ações fundamentais.

Silvia Freitas é pedagoga 

Saraiva Júnior é escritor
Colaboradores

A cena e o papel

Saraiva Júnior
Há 30 minutos
Silvia Freitas é pedagoga
Colaboradores

Dia nacional do livro: valor da leitura na infância

Silvia Freitas
Há 30 minutos
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

O mundo comum da escola

Davi Marreiro
28 de Outubro de 2025
Thayná Nobre é nutricionista
Colaboradores

Menopausa e alimentação

Thayná Nobre
28 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Direito e Filosofia

Vê-se que a noção de justiça é a que se espera presente e aplicável a qualquer dos sentidos atribuíveis ao direito (e às normas que o integram)

Valdélio Muniz
27 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

A Constituição e a justiça social

A chamada “Constituição Cidadã”, como tão bem foi definida por Ulysses Guimarães, consolidou e resguardou direitos fundamentais como a liberdade de expressão, a proibição da tortura e a criminalização do racismo, entre outros

Gilson Barbosa
27 de Outubro de 2025
Andrea Borges é enfermeira
Colaboradores

Humanização na Enfermagem Oncológica

Andrea Borges
26 de Outubro de 2025
Aristarco Sobreira é engenheiro
Colaboradores

Slow living redefine o novo morar

Aristarco Sobreira
26 de Outubro de 2025
Marcus Lontra é jornalista
Colaboradores

Antônio Poteiro: a identidade brasileira na arte de matriz popular

Marcus Lontra
26 de Outubro de 2025
Rafael Oliveira é aromaterapeuta
Colaboradores

Aromaterapia no tratamento oncológico

Rafael Oliveira
25 de Outubro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Política e desenvolvimento

Gonzaga Mota
25 de Outubro de 2025
Bruno Lessa é professor
Colaboradores

Brasil, Rússia, Índia e China: Uma nova coreografia de poder global

Bruno Lessa
24 de Outubro de 2025
Vitória Fernandez é cantora
Colaboradores

A música vai além do som: a importância da experiência nos shows

Vitória Fernandez
24 de Outubro de 2025
Carla Benedetti é advogada
Colaboradores

STF decide: benefício do INSS pode garantir autonomia a mulheres vítimas de violência doméstica

Carla Benedetti
23 de Outubro de 2025
Leonardo Chucrute é escritor
Colaboradores

Diferença entre ser empreendedor e ser empresário

Leonardo Chucrute
23 de Outubro de 2025
Lino Rampazzo é religioso
Colaboradores

O legado de São João Paulo II

Lino Rampazzo
22 de Outubro de 2025
Vagner Venâncio é presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará
Colaboradores

Carência: Oficiais de Justiça pedem socorro

Vagner Venâncio
22 de Outubro de 2025
Edson Arouche é diretor do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado do Ceará (Seacec)
Colaboradores

Jovens: oportunidade e vontade de aprender devem caminhar juntas

Edson Arouche
21 de Outubro de 2025
Arthur Campos é consultor empresarial
Colaboradores

Capacitação empresarial

Arthur Campos
21 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Professor merece respeito!

Lembremo-nos, por exemplo, da professora que nos ensinou as primeiras letras, a compor as primeiras palavras ou a fazer as primeiras contas!

Gilson Barbosa
20 de Outubro de 2025