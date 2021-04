No dia 15 de abril, comemoramos o Dia Nacional da Conservação do Solo, data esta criada pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), pela Lei 7876 no dia 13/11/1989.

O solo é um recurso natural básico, constituindo um componente fundamental dos ecossistemas e dos ciclos naturais, um reservatório de água, uma vez que armazena a água infiltrada, um suporte essencial do sistema agrícola e um espaço para as atividades humanas e para os resíduos produzidos.

Mas o solo vem sendo degradado, o que preocupa os pesquisadores de solo, produtores dentre outros.

Esta degradação tem como algumas causas a erosão, a utilização de tecnologias inadequadas em culturas de sequeiro, super pastoreio, irrigação mal feita, sem o sistema adequado de drenagem; utilização de terras muito declivosas, sem os devidos cuidados; destruição da cobertura vegetal e outras.

A preocupação são os dados apresentados por relatório da FAO que revela que 33% dos solos do mundo estão degradados e somente a erosão elimina 25 a 40 bilhões de toneladas de solo por ano, reduzindo significamente a produtividade das culturas. Estas perdas devido à erosão foram estimadas em 7,6 milhões de toneladas por ano.

Os solos brasileiros também sofrem com erosão, salinização, desertificação e acidificação.

Segundo a pesquisadora Maria de Lourdes Mendonça (EMBRAPA), a situação pode piorar se as autoridades, empresários, agricultores, técnicos e a sociedade em geral não tomarem consciência da importância do solo, pois, graças a ele, temos fontes de alimentos, matéria-prima para mais diversos fins, reciclagem da matéria orgânica, filtração e abrigo de água; e realizarem ações concretas para conservá-lo.

O Brasil vem realizando algumas ações, como a reunião em 2012, em Brasília, em que a Embrapa e o Tribunal de Contas da União reuniram-se com autoridades brasileiras e mundiais e elaboraram a Carta de Brasília, com recomendações aos tomadores de decisão sobre manejo e conservação da terra.

Outra grande e importante estratégia é a implantação do Programa Nacional de Solos do Brasil, que reúne um grupo de especialistas de todo o país a fim de criar instrumentos para a governança dos solos do Brasil. E mais recentemente, a Confederação de Engenheiros Agrônomos do Brasil, em conversações com o Ministério da Agricultura e o apoio de deputados e senadores, criou uma comissão de especialistas para elaborarmos uma minuta de Projeto de Lei da Conservação do Solo Rural do Brasil.

Francisco de Assis Bezerra Leite

Vice-presidente da Ass. dos Engenheiros Agrônomos