Dia Mundial da Terra: os valores humanos como chave da preservação do planeta

Em consonância com o tema eleito pelas Nações Unidas para o Dia da Terra deste ano - “Proteja nossas Espécies” - a Organização Internacional Nova Acrópole propõe a mudança do ser humano como chave de preservação da natureza e de todos os grandes problemas que afetam a humanidade, estabelecendo um pacto de amor e respeito por todas as formas de vida.

O Dia da Terra relembra a humanidade uma relação maternal. Não só a Terra nos deu o corpo com todos os seus componentes como também ela os mantém todos os dias. Ao sentarmos a mesa para fazer um alimento qualquer, seja um desjejum seja um almoço, nós temos sobre a mesa um conjunto de alimentos produzidos pela terra que fez tudo isso, um investimento para nos manter vivos, por um conjunto de anos às vezes longo, ela faz um grande investimento naquilo que chamamos Vida e, muitas vezes, não estamos a altura sequer de corresponder o que ela espera de nós como Seres Humanos. De respeita-la ou de devolver, pelo menos em parte, um pouco daquilo que ela nos deu e investiu em nós.

Cada ser vem à Terra para cumprir um proposito que lhe cabe. As plantas vêm para fazer fotossíntese. Os animais vêm para garantir o instinto de sobrevivência e perpetuação das espécies. O Ser Humano vem para gerar valores, virtudes e sabedoria. Quando nos encarregamos de gerar valores que nos são próprios, preservamos tudo o que está em nossa volta. Um Ser Humano com valores preserva os vegetais, os animais, preserva a terra em si. Portanto, quando um homem tem valores, ele ajuda a preservar, a salvar, a desenvolver tudo aquilo que está a sua volta porque o Humanismo é um grande mantenedor, é fraterno, consciente e responsável.

A gente não tem hábito de refletir, parar, pensar, por que que isso tem que ser assim?

Um ser humano, na plenitude da condição humana, preserva todo o seu entorno. A falta de seres humanos completos é um verdadeiro acidente ecológico da natureza.

Assim, cabe aproveitar esta data para refletir. Que a Humanidade perceba que viemos ao mundo para agregar valor. O mínimo que deveríamos exigir de nós mesmos é que o mundo ficasse um pouquinho melhor do que estava porque passamos por ele. Não podemos deixar um rastro de predadores. É preciso que possam olhar para o nosso rastro e dizer: - por aqui passou um Ser Humano! O Dia da Terra é um dia para pensarmos nisso. Que marcas temos deixado sobre a Terra. É tempo de reverter este jogo, é tempo de aprender e como Seres Humanos fazer diferença.

Lúcia Helena Galvão Maya é professora da Nova Acrópole, organização internacional filosófica presente em mais de 50 países há 65 anos, e tem por objetivo desenvolver em cada ser humano aquilo que tem de melhor, por meio da Filosofia, da Cultura e do Voluntariado