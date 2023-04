Dia Mundial da Segurança do Trabalho: sua importância para uma sociedade mais próspera e humana

A segurança do trabalho tem grande importância em nossa sociedade, pois busca minimizar acidentes de trabalho, proteger a integridade e a capacidade de trabalho, assim como prevenir doenças ocupacionais.



Essa preocupação não é recente, mas vem desde Aristóteles, em 350 a.C. Ele estudou as doenças ocupacionais que os trabalhadores em minas desenvolviam, assim como as formas de evitá-las. Nos séculos seguintes, o foco principal foi na interação entre trabalhadores e produtos químicos.



A partir do século XVI e com o advento da Revolução Industrial, muitos cientistas e pensadores passaram a estudar o tema, sobretudo pelas condições precárias observadas entre os trabalhadores, em que muitos morriam ou sofriam doenças devido às condições às quais eram submetidos. A partir disso, surgiram as primeiras leis sobre as condições de trabalho e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), que é responsável, até hoje, pela formulação e aplicação de normas internacionais de trabalho.



No Brasil, as primeiras leis sobre segurança do trabalho começaram a surgir em 1919 e, desde então, o debate e a regulamentação a respeito do tema estão sendo aprofundados. Em 1977, surgiram as primeiras normas regulamentadoras (NRs), que acompanham a rotina da segurança do trabalho até hoje, atuando na prevenção das causas de acidentes.



É importante ressaltar que os acidentes de trabalho não afetam somente a rotina dos trabalhadores, mas também seu bem-estar físico e psicológico a curto e longo prazo. Afetam também seus familiares e toda a sociedade, pois um país com alto percentual de acidentes de trabalho pode sofrer perdas significativas em seu Produto Interno Bruto (PIB).



Dessa forma, o Dia Mundial da Segurança do Trabalho é importante para celebrarmos os avanços na área, mas também para refletirmos sobre a importância do cumprimento das legislações e normas vigentes. Prevenir acidentes e zelar pelos trabalhadores é fundamental para uma sociedade próspera e mais humana, pois essas ações não permanecem apenas na rotina das empresas, mas perpassam a vida em família e trazem retorno para toda a sociedade.