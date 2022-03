Dia Mundial da Água: os desafios do Ceará

Instituído em 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial da Água completa em 2022 vinte anos, com a missão de conscientizar a sociedade sobre os impactos da ação humana e a necessidade de preservação dos rios e mares. A data serve de alerta para combatermos a poluição e os desmatamentos, que afetam diretamente os recursos hídricos.

A cada ano a ONU escolhe um tema de debate. O tema de 2022 é “Águas subterrâneas: tornando o invisível visível”. Mais uma oportunidade para discutirmos a política de saneamento. Segundo o Instituto Trata Brasil, atualmente 21,7 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto e 5,5 milhões à água potável. O “Ranking do Saneamento” aponta que o Brasil não trata metade do esgoto que gera e, como consequência, produz o equivalente a 5,3 mil piscinas olímpicas de detritos sem tratamento diariamente na natureza. Um cenário preocupante.

A data é um momento importante para refletirmos sobre a preservação do meio ambiente e o uso racional da água, especialmente para a população cearense, que vive em um estado localizado no semiárido nordestino, uma região com invernos irregulares, que é obrigada a conviver com constantes períodos de seca.

É verdade que o Ceará avançou bastante nos últimos trinta anos. Conseguimos transformar os recursos hídricos em política de Estado, com financiamento crescente na criação e desenvolvimento de um sistema integrado de gestão de recursos hídricos (SIGERH), formado pela COGERH, SOHIDRA, FUNCEME, 12 Comitês de Bacias e Secretaria de Recursos Hídricos. Isso torna o Ceará referência nacional. É preciso citar também o projeto Malha D’água, um investimento de R$ 643 milhões que vai conectar diversas adutoras buscando um abastecimento perene para diversos municípios.

A Assembleia Legislativa também contribuiu com essa discussão, aprovando os Pactos das Águas (2008) e do Saneamento (2021). Documentos modernos e norteadores das ações estratégias nesse setor. Atualmente, vivemos um momento ímpar. O governador Camilo Santana inaugurou o

Cinturão das Águas que, em conexão com a Transposição do Rio São Francisco, vai molhar o sertão e beneficiar 4,5 milhões de cearenses.

Apesar dos avanços concretos, os desafios persistem. Temos que articular soluções voltadas para a realidade da agricultura familiar, controlar a qualidade da água, fortalecer a política de perfuração de poços profundos, incentivar o uso eficiente e sustentável dos recursos hídricos para, finalmente, nos livrarmos da ultrapassada política dos carros-pipa. Não tenho dúvida que, construir uma rede de segurança hídrica democrática e humanizada, se constitui um dos desafios do século para o povo cearense!

Acrísio Sena é deputado estadual (PT-CE) e presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca da ALECE