A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou, em dezembro de 2018, o dia 24 de janeiro como o Dia Internacional da Educação. A meta é assinalar o papel da educação para a paz e o desenvolvimento. A data nos oferece a oportunidade de refletir sobre o quão longe chegamos e o que ainda precisa ser feito em prol de uma educação de qualidade e equidade no mundo todo.

Segundo a Agência das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), sem educação inclusiva e equitativa de qualidade e oportunidades para todos, ao longo da vida, os países não conseguirão alcançar a igualdade de género e travar o ciclo de pobreza que deixa milhões de crianças, jovens e adultos para trás.

E, nesse sentido, o principal esforço no processo educacional é promover o protagonismo juvenil para a construção de uma inteligência autônoma dos futuros profissionais, que se utilize de uma análise crítica da realidade social na qual o estudante está inserido, contribuindo para a prática do “aprender a pensar e aprender a fazer”, da tomada de decisão, da capacidade criativa e da livre iniciativa em seu contexto.



No Brasil, o cenário de empreendedorismo caminha a passos largos. Ainda assim, a trajetória para o jovem torna-se um pouco mais desafiadora. O processo educacional no nosso país é desafiador não somente por falta de investimentos ou por carência de recursos dos primeiro, segundo ou terceiro setor, mas também em virtude de uma cultura que leva alguns setores da sociedade à não percepção da importância do desenvolvimento de uma educação empreendedora desde a infância.

Investir em uma educação empreendedora é garantir às crianças e aos jovens das novas gerações não apenas a inserção produtiva no mercado de trabalho, como também a formação de competências e desenvolvimento de habilidades que valem para a vida toda. Para empreender é preciso ter espaço para criar, colocar ideias em prática e de fato inovar.

O desafio que se coloca é a busca contínua de caminhos e métodos para uma mudança dessa realidade por meio de um processo de ensino no qual a educação empreendedora tenha papel de destaque, assumindo o protagonismo da mudança necessária que contribua para a transformação social, o desenvolvimento econômico do país e consequentemente do nosso índice de competitividade global.

Ana Lúcia Teixeira é diretora executiva da Junior Achievement Ceará