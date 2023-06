Dia do profissional de RH: os desafios e a importância do setor

O setor de Recursos Humanos (RH) passou por muitas transformações desde seu surgimento no início do século XX. Associado a essas transformações, o perfil dos colaboradores e colaboradoras também mudou, o que trouxe novos desafios a serem enfrentados pelo time de RH.

As empresas cada vez mais veem no RH um grande aliado para suas estratégias. Foi-se o tempo em que este setor cuidava apenas de folha, benefícios, do colaborador e festas.

A área de recursos humanos ou desenvolvimento humano que- dependendo da área de atuação ou da empresa irá mudar sua nomenclatura -vem ganhando cadeira cativa nas reuniões de estratégia das empresas. A prova disso é que os CEOS fazem questão de ouvir os profissionais desta área para aliar a gestão do ativo humano ao direcionamento e posicionamento que a empresa terá no mercado.

Os profissionais de RH buscam cada vez mais se aprofundar em conhecimento de negócio, gestão empresarial e processos, fundindo com as ferramentas disponíveis no mercado. Desta forma, eles conseguem trazer um universo de possibilidades para a gestão, melhorando os recursos financeiros e focando no que realmente faz sentido para a organização.

Atualmente, o RH consegue através de dados e indicadores, melhorar turnover (taxa de rotatividade do funcionário), desempenho, gestão do tempo, absenteísmo (falta de pontualidade/ assiduidade).

A dificuldade em atrair talentos é algo recorrente no segmento e que tende a permanecer em 2023. De acordo com uma pesquisa feita com 69 executivos, pela consultoria Think Work, 59% dos RHs preveem escassez de mão de obra. As empresas que adotam o modelo presencial são as que mais consideram enfrentar o problema, com 75% dos respondentes indicando esse desafio, contra 56% das companhias que aderiram ao híbrido ou remoto.

Diante desse cenário, compreender cada vez mais o que faz sentido para o colaborador, trazer assertividade em treinamento e desenvolvimento, assim como métodos de pagamento e alinhamento do que é necessário ao funcionário e a empresa, são algumas das contribuições e também desafios a serem enfrentados.

Bons planos de carreira, um bom ambiente de trabalho, o reconhecimento e a valorização dos talentos serão pontos-chave. Os benefícios corporativos são uma das principais formas de atrair novas pessoas para as empresas.

Lais Soares é diretora de RH do Grupo Atitude Serviços