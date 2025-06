Neste mês de junho, celebramos o Dia do Porteiro, é fundamental reconhecer o valor de um dos profissionais mais importantes para o bom funcionamento dos condomínios. Muito além de abrir e fechar portões, o porteiro representa o ponto de equilíbrio entre segurança, organização e acolhimento. Ele é, muitas vezes, o primeiro a chegar, o último a sair e, não raramente, o único a perceber quando algo não vai bem.

As responsabilidades do porteiro são inúmeras: controlar o acesso de pessoas e veículos, monitorar áreas comuns, registrar ocorrências, receber correspondências e encomendas, além de atender moradores com cordialidade e atenção. Trata-se de uma função que exige vigilância constante, senso de responsabilidade e, acima de tudo, confiança.

Embora, em alguns aspectos, suas tarefas se assemelhem às de vigilantes e controladores de acesso, o papel do porteiro vai além. Ele conhece a rotina do condomínio, os hábitos dos moradores e se torna, com o tempo, parte integrante da comunidade. É aquele que escuta, orienta e colabora para a boa convivência entre todos.

Mesmo com tamanha relevância, o porteiro ainda é, muitas vezes, subvalorizado. É essencial mudar essa realidade. Valorizar esse profissional é investir na segurança, no bom relacionamento entre condôminos e na eficiência da administração condominial. Isso passa por oferecer capacitação contínua, condições dignas de trabalho e, sobretudo, respeito.

Que este dia sirva de reflexão e reconhecimento. A eles, nossa gratidão e o nosso mais sincero respeito.

Rudy Fernandes é presidente da Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Ceará (Adconce)