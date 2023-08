Dia do Policial Penal: uma data para celebrar e relatar as dificuldades no sistema penitenciário

Neste três de agosto, data que celebramos o "Dia do Policial Penal", destaco alguns pontos enfrentados pela categoria que, na ocasião, é uma das garantidoras para a manutenção de uma sociedade pacífica. Trabalhamos em ambientes de alto risco, onde a possibilidade de confrontos com detentos, motins e tentativas de fuga é permanente. Contudo, estar preparado para as inúmeras adversidades passou a ser algo de maior exigência para um policial penal. As penitenciárias enfrentam problemas com a superpopulação carcerária, cenário tenso para todos: policiais e detentos.



As condições precárias e a falta de recursos das unidades prisionais podem tornar o trabalho dos policiais penais ainda mais desafiador. Todos sofrem com a jornada exaustiva, sobretudo, aqueles que se deslocam das cidades do interior e fazem percurso semanal pelas rodovias que ultrapassa mil quilômetros, porém, mesmo diante desse problema, procuram se manter motivados em prol da sociedade.



Não é fácil garantir a rotina prisional pacificadora e, ainda, ser apontado reiteradamente como culpado pelas mazelas do sistema fragilizado. O pesquisador KAUFFMAN, Kelsey, autor do artigo “Prison Officers’ Attitudes and Perceptions of Attitudes: A Case of Pluralistic Ignorance”, publicado no Journal of Research in Crime and Delinquency, definiu que o "exercício da função se dá por meio de um trabalho dúbio de repressão e cuidado, que envolve disciplina e vigilância, com a finalidade de manter a ordem", e desta forma conduzimos o Sistema Penitenciário no Ceará a fim garantirmos a tranquilidade dos cidadãos.



Estejamos firmes nesta labuta assegurando que os detentos cumpram suas penas de forma controlada e segura, e que nossos pares sejam reconhecidos por elaborarem estratégias na prevenção de crimes virtuais, dentre muitas outras ações delituosas, antes praticados dentro das unidades prisionais. Os atores do submundo estão sob custódia e contribuímos na legitimidade do sistema prisional.