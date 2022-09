A Ortopedia é uma das especialidades médicas que mais tem experimentado avanços nos últimos anos, graças aos avanços tecnológicos e à crescente capacitação dos profissionais da área. Neste dia 19 de setembro, comemora-se o Dia do Ortopedista, em virtude de ser a mesma data de fundação, em 1935, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), a maior instituição de Ortopedia e Traumatologia da América Latina e uma das maiores do mundo. Nesses 87 anos, a especialidade tem se organizado de forma exemplar em todo o país.

Com uma formação completa, o médico ortopedista é um cirurgião habilitado para o tratamento de diversas deformidades, desde as congênitas, passando pelas doenças do crescimento, lesões musculares, tendíneas, ligamentares e fraturas.

Outra característica da profissão é poder atuar de modo preventivo. Haja vista que nos últimos anos os ortopedistas passaram a atender e a orientar um grande contingente de antigos e novos atletas, praticantes de esportes recreacionais, que podem causar lesões específicas. Recentemente, o olhar dos ortopedistas também se voltou para os males posturais causados pelo trabalho em home office, popularizado em razão da pandemia. Além disso, toda a sociedade se beneficia das campanhas informativas e de esclarecimento feitas pela SBOT, e também dos eventos, como o 24º Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Estado do Ceará – COTECE, que será realizado de 29 de setembro a 1º de outubro, em Fortaleza.

Conforme informações do Conselho Federal de Medicina, o Brasil tem cerca de 16 mil profissionais com o título de Médico Ortopedista. São profissionais que lidam diariamente com muitos desafios, como a necessidade de constante atualização, em razão do surgimento de novas técnicas e materiais utilizados nos tratamentos e cirurgias. Outro aspecto é estar pronto para atender o ritmo das grandes cidades, sujeitas a acidentes de trânsito e ocorrências do gênero.

Registramos o nosso reconhecimento por esta atuação, que tem evitado inúmeras perdas e contribuído de forma significativa para elevar a qualidade de vida da população.

Leonardo Rocha Drumond é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Seção Ceará (SBOT-CE)