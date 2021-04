Dia do Despachante Aduaneiro

O comércio internacional foi fortemente abalado pela pandemia do novo coronavírus. Economias mundiais retraídas, limitações de transporte entre países e o aumento nas restrições ao mercado. Obstáculos para que empresas de diferentes lugares pudessem comprar e vender entre si, aumentando os impactos no comércio mundial.

Com o processo de retomada gradual da atividade econômica, os ânimos se renovam. Os fluxos de comércio e de capital já começam a se recuperar. Figura marcante para quem trabalha com comércio exterior ou pretende iniciar suas negociações, o despachante aduaneiro carrega consigo a esperança de dias melhores ao celebrar este 25 de abril, data em que se reconhece nacionalmente a atuação do profissional que faz a diferença no mercado internacional.

Sua importância vai além da liberação de cargas. Responsáveis por cerca de 95% das operações de importação e exportação no Brasil, os despachantes aduaneiros representam seus contratantes perante todos os órgãos fiscalizadores e cabe a eles o conhecimento da legislação relacionada ao comércio exterior, bem como das normas dos vários órgãos anuentes.

Além disso, os despachantes aduaneiros viabilizam a comunicação, a liberação e as operações em geral com outros agentes envolvidos. Em resumo, prestam todo o assessoramento para seus contratantes, viabilizando as questões operacionais e burocráticas, garantindo mais agilidade nos processos e evitando embargos, apreensões ou gargalos na liberação das cargas.

Hoje, o comércio exterior é cada vez mais dinâmico, exigindo atualizações de conhecimentos e posturas nas atividades desenvolvidas. A contratação deste profissional traz benefício nos custos operacionais, sendo na escolha correta do modal de transporte, dos terminais utilizados ou na linearidade dos custos, além de trazer maior agilidade na prestação de contas ao final da operação.

Augusto Fernandes

CEO