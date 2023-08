No dia 29 de agosto, comemoramos o Dia do Cirurgião do Quadril, uma ocasião que merece destaque por sua importância na área da saúde. A atuação desses profissionais é fundamental para a qualidade de vida dos pacientes que sofrem de condições relacionadas ao quadril, e sua experiência é inestimável para restaurar a mobilidade e a funcionalidade dos indivíduos.

A importância do especialista em cirurgia do quadril transcende o campo médico. As condições que provocaram essa região do corpo podem causar dores debilitantes, reduzir a independência e impactar a qualidade de vida. É nesse contexto que esses médicos especializados trabalham um papel fundamental. Eles não apenas realizam procedimentos cirúrgicos complexos, como a artroplastia de quadril, mas também diagnosticam de maneira precisa e oferecem soluções personalizadas para cada paciente.

A celebração do Dia do Cirurgião do Quadril é uma oportunidade para reconhecer o comprometimento desses profissionais em melhorar a saúde e o bem-estar de seus pacientes. Sua dedicação em dominar técnicas avançadas, acompanhar os avanços médicos e investir no aprimoramento contínuo de suas habilidades merece ser aplaudida. Ao escolher se especializar nesse campo desafiador, esses médicos têm comprovado um compromisso notável com o cuidado integral do paciente.

Um exemplo notável de como a cirurgia do quadril impacta até as mesmas figuras públicas é o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Recentemente, foi anunciado que ele passará por uma cirurgia de artroplastia de quadril ainda este ano. Essa notícia reforça a proteção da expertise desses especialistas, uma vez que indivíduos de todas as esferas da sociedade podem ser afetados por problemas relacionados ao quadril.

A Sociedade Brasileira de Quadril (SBQ), entidade responsável por chancelar por meio de um certificado esses profissionais, com critérios rígidos para novos membros, reconhece e parabeniza todos os médicos cirurgiões que se dedicam a essa prática. Atualmente, somos 775 membros associados, todos impulsionados pela busca incessante pela melhoria da cirurgia de quadril.