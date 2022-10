Dia do cirurgião-dentista: uma reflexão em defesa da valorização profissional

No Brasil, o dia do cirurgião-dentista é celebrado em 25 de outubro. A data foi instituída em 1884 quando foi assinado o Decreto 9.311, determinando a criação dos primeiros cursos de graduação em Odontologia no Brasil. Atualmente, os profissionais que desenvolvem a odontologia na sua essência buscam o bem-estar físico, psicológico e social da população. Neste momento, a coordenação do Sindicato dos Odontólogos do Estado do Ceará vem destacar o esforço singular destes profissionais para ofertar tratamentos de excelência: são cinco anos dedicados à graduação, seguidos da realização de vários cursos de pós-graduação e permanentes atualizações no intuito de acompanhar as constantes evoluções tecnológicas.



São mais de 20 especialidades, nas quais os profissionais desenvolvem habilidades técnicas em áreas diversas, muito além do tratamento dos dentes e do sorriso. Por conseguinte, é consenso que a Odontologia contribui diretamente com a saúde geral e qualidade de vida das pessoas desde os primeiros anos de vida. Nessa perspectiva, é válido lembrar que, neste último ano, a Odontologia destacou-se mundialmente pela importante contribuição no enfrentamento da covid-19, devido à atuação do cirurgião-dentista na resolução das queixas orofaciais e no trabalho multidisciplinar com demais profissionais da saúde em busca do controle da pandemia.



Mediante os constantes episódios que configuram a exploração permanente por meio de contratações irregulares, condições insalubres e ausência de reconhecimento profissional, nesse mês de outubro, elegemos como pauta principal a necessidade urgente do cumprimento da lei federal do piso dos cirurgiões-dentistas do serviço público e privado: a lei 3.999/1961, constitucionalizada esse ano através da ADPF 325, que determina o pagamento de um vencimento base de três salários-mínimos referente à jornada de trabalho de 20 horas semanais.



Nesse sentido, seguimos atuando em defesa da valorização profissional da categoria, pois acreditamos que esta é uma das formas de garantirmos a prestação de serviços de qualidade e excelência à população cearense.



Raquel Praxedes é coordenadora-geral do Sindiodonto/CE