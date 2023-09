Dia de celebração e de luta!

Queremos hoje parabenizar as pessoas Surdas por sua luta, resiliência e conquistas e afirmar meu compromisso em prol das comunidades surdas pela efetivação dos seus direitos garantidos na Constituição Brasileira.

Há 15 anos, através da Lei 11.796/2008, a data 26 de setembro foi oficializada como Dia Nacional dos Surdos. Nesta data, em 1857, Dom Pedro II promulgou a Lei 939 criando o Instituto Imperial de Surdos-Mudos, primeira instituição educacional para Pessoas Surdas do Brasil e da América Latina,

Segundo o IBGE, há 2,3 milhões de pessoas com algum grau de surdez no Brasil e a maioria não usa libras, que é a segunda língua oficial do Brasil. Muito diferente do que as pessoas imaginam, a Libras não é uma interpretação gestual da Língua Portuguesa, ela é a língua materna da comunidade surda e tem gramática própria.

Algumas conquistas foram alcançadas, como a oficialização da Libras (2002); a Lei de Cotas (1991); a Lei Brasileira de Inclusão; a lei 5.626/2005, que exige o cumprimento da educação bilíngüe (Libras e Portugues) e a lei 12.319/2010, que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete de Libras. A maior luta agora é pela acessibilidade no mundo virtual. Hoje apenas 1% dos sites está acessível em Libras.

Em meu mandato inclusivo tenho apresentado projetos para promover a acessibilidade das pessoas com deficiência. Entre eles, o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares disponibilizarem cardápios e outros meios informativos em LIBRAS, no âmbito do estado do Ceará.

Também apresentei outros projetos que tratam da acessibilidade, como o que institui o Programa Ceará Inclusivo, que utilizará uma unidade móvel para prestar atendimento multidisciplinar às pessoas com deficiência e a seus familiares; o que cria a campanha permanente de orientação e conscientização da inclusão, no esporte, de crianças com deficiências e o que trata do Selo Turismo Acessível, a ser conferido às empresas que implementarem produtos, práticas e serviços turísticos acessíveis a todos os cidadãos. Muito tem ainda a ser feito. A luta continua por uma sociedade mais inclusiva e justa!