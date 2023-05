Dia das mães, tecnologia e mercado de trabalho

O mês de maio é um mês dedicado às Mães e uma oportunidade perfeita para refletir sobre o papel fundamental das mulheres no mundo empresarial e, em particular, na indústria de tecnologia. Não é exagero dizer que elas são uma força vital no mercado de trabalho. No entanto, muitas sofrem diversas barreiras quando o assunto é crescer profissionalmente.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 54,6% das mães de 25 a 49 anos, com crianças de até três anos, estão no mercado de trabalho. Essa realidade bastante desafiadora se agrava no setor de tecnologia, que tem sido dominado por homens. Felizmente, isso vem mudando rapidamente.



Estamos testemunhando a chegada de uma nova era em que as mães estão redefinindo o cenário tecnológico, trazendo suas habilidades, perspectivas e experiências para o campo. Uma das principais razões para a ascensão delas no mercado é a sua capacidade de equilibrar múltiplos papéis. As mulheres têm demonstrado um talento excepcional em gerenciar família e carreira, enfrentando os desafios que surgem em ambos os aspectos de suas vidas.



Esse equilíbrio traz resiliência e uma capacidade de solução de problemas que são essenciais para o sucesso no mundo empresarial dinâmico de hoje. Além disso, as mães têm uma compreensão instintiva das necessidades dos clientes. Elas têm experiência em cuidar e atender às necessidades de seus filhos, o que as torna altamente conscientes das demandas e preferências dos consumidores. Essa empatia natural permite que identifiquem lacunas no mercado e desenvolvam soluções inovadoras que atendam às demandas dos clientes.



Vale ressaltar que a diversidade é um fator fundamental para a criatividade e o sucesso nos negócios e que a inclusão de mulheres, especialmente mães, no ambiente de trabalho cria uma atmosfera colaborativa e estimula a inovação. No entanto, para que essa ascensão no mercado de tecnologia continue, é essencial que as empresas adotem políticas de apoio à maternidade e à conciliação entre trabalho e família.



É necessário que sejam oferecidos programas de licença-maternidade adequados, horários flexíveis e outras medidas de suporte para garantir que as mães possam continuar a contribuir plenamente para suas carreiras e também cuidar de suas famílias. Quando celebramos o Dia das Mães, estamos também celebrando, reconhecendo e valorizando suas conquistas em todos os campos, dentre eles, o profissional.

Técia Caetano é CEO da ibyte