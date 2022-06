No dia 6 de junho de 1944, o mundo assistiu à maior operação logística já realizada até então, o "Dia D", que marcou o desembarque das tropas aliadas na Normandia e daria fim à Segunda Guerra Mundial, sob a liderança do então primeiro-ministro britânico, Winston Churchill. Diante de sua relevância histórica, esta data foi escolhida para celebrar o Dia da Logística, homenageando todos aqueles que participam diariamente de todas as etapas do setor que move, literalmente, a economia mundial.

Ao longo dos anos, a logística passou por diversas transformações, buscando sempre a maior eficiência e rapidez com o menor custo. E, mais recentemente, entrou em pauta a busca pela redução dos impactos ambientais. Nós da logística orgulhamos-nos de, nos últimos dois anos, termos sido classificados como categoria essencial, na qual colaboramos na contenção e no avanço da pandemia, não parando nenhum dia.

O profissional da logística é responsável, por exemplo, pelo planejamento de custos, pelo transporte mais adequado e pela escolha da melhor rota. A atividade envolve ainda o planejamento de demanda, dos estoques, da organização dos centros de distribuição, ao atendimento ao cliente e pelo rastreamento das cargas.

Nós, da Tecer Terminais Portuários, contribuímos para o desenvolvimento da economia do Ceará, realizando operações de embarque e desembarque de mercadorias que chegam e saem do Estado, via Porto do Pecém. Assim, garantimos insumos para nossas indústrias e enviamos nossos produtos para os mais variados destinos no Brasil e no mundo. Garantindo a operação adequada para cada tipo de carga embarcada ou desembarcada.

Principal empreendimento logístico do Ceará, o Porto do Pecém movimenta atualmente cerca de 45 mil toneladas por dia. Nós operamos o embarque de rochas ornamentais, pás eólicas, produtos siderúrgicos como placas de aço, bobinas de aço, vergalhões, tarugos e fio de máquina, dentre outros. E o desembarque de maquinários para parques eólicos, de granéis sólidos como minério de manganês, fertilizantes. E a expectativa é que tenhamos um expressivo crescimento das movimentações nos próximos anos, com a chegada de novas indústrias, dentre as quais se destaca a de produção de hidrogênio verde.

Sabemos do nosso papel no desenvolvimento econômico do Ceará. E homenageamos todos aqueles que participam da logística no Estado, pois é graças a essas pessoas que não faltam produtos essenciais para todos nós.

Carlos Alberto Nunes é gerente comercial da Tecer Terminais, empresa que faz o braço operacional do Porto do Pecém