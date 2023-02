Transações bancárias, dados particulares, mensagens pessoais, buscas, compras, senhas. Na atualidade, a nossa vida está quase integralmente dentro dos ambientes virtuais, o que aumenta a necessidade de cuidados com a segurança. Afinal, os invasores, infelizmente, trabalham para burlar os sistemas e se aproveitar de falhas para cometer crimes. Por isso, é mais do que oportuno comemorarmos o Dia da Internet Segura, celebrado internacionalmente nesta data. A data foi instituída em 2004, pelo projeto Safe Borders, da União Europeia, e desde então tem ampliado sua atuação em todo o mundo. Atualmente, é adotado em mais de 180 países, reunindo esforços para tornar a internet um ambiente cada vez mais seguro.

Dados mais recentes comprovam que todas as iniciativas com esse objetivo são relevantes. Em 2022, a cada três empresas, uma foi alvo de, no mínimo, sete tentativas de ataques hackers em todo o mundo. Na comparação com 2021, houve um aumento de 84% no número de companhias que sofreram alguma invasão bem sucedida. Para isso, os cibercriminosos têm se utilizado, principalmente, de falsos e-mails corporativos, links fraudulentos, roubo de credenciais e sequestro de dados, causando incontáveis prejuízos nos mais diversos segmentos, desde o financeiro até os de comunicação e de e-commerce.

Ações criminosas desse tipo também afetam os usuários comuns, haja vista o aumento exponencial de golpes aplicados através de aplicativos de mensagens, além do gigantesco vazamento de dados: quase 500 milhões de usuários desses aplicativos tiveram seus dados expostos em um fórum de hackers no ano passado.

Neste cenário, a responsabilidade dos gestores de segurança das empresas é cada vez maior, no sentido de conscientizar e incentivar a cultura de segurança dentro das instituições. Para o usuário comum, valem as já conhecidas, mas sempre eficientes, orientações de usar senhas fortes, trocá-las periodicamente e ter atenção redobrada com os cliques em mensagens e links desconhecidos.

Dessa forma, participar dessas ações é fundamental para que não apenas a internet, mas toda a nossa vida se torne cada vez mais segura.

Alberto Jorge é CEO da Trust Control