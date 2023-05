O Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio, é uma ocasião importante para reconhecer e valorizar o papel fundamental desempenhado pelo setor industrial no desenvolvimento do país. No Ceará, a reindustrialização tem se mostrado fundamental para impulsionar o crescimento econômico com inovação e aproveitando as potencialidades geradas pela estrutura desenvolvida no Complexo do Porto do Pecém para diversos setores industriais dentro das melhores práticas internacionais.

As iniciativas que têm se destacado são a criação do Hub de Hidrogênio Verde no Ceará, a instalação de uma Termelétrica movida a gás natural e a Refinaria de Petróleo do Pecém. Em contrapartida, temos a implementação do Terminal de Apoio para Construção dos Parques Eólicos Offshore, que visa atender à costa do Nordeste. Esses projetos têm um potencial para impulsionar a economia e a criação de novas indústrias no Ceará.

A Termelétrica a gás natural tem previsão para entrar em operação em julho de 2026, tem capacidade de 1.572 MW e será o maior projeto do tipo na América do Sul. Esse projeto proporcionará ainda mais segurança ao Sistema Interligado Nacional, sendo construído para operar nos momentos de baixo nível d’água nos reservatórios das hidrelétricas, baixa velocidade de ventos (que prejudica a geração eólica) e baixa intensidade de sol (geração fotovoltaica).

A Refinaria no Pecém também tem gerado grandes expectativas, pois o Ceará poderá se tornar um importante polo de refino de petróleo do país. Em operação, ela terá capacidade para refinar 100 mil barris por dia e produzir cerca de 5 milhões de toneladas de derivados por ano. A previsão é que a refinaria comece em 2027.

A criação de novas indústrias é estratégica para o desenvolvimento econômico e geração de empregos, e com a incorporação de tecnologias mais limpas e sustentáveis, adotando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), é essencial para mitigar os impactos ambientais negativos. Com políticas públicas e uma regulação em todas as esferas governamentais, investimentos em pesquisa, além da colaboração entre empresas e instituições de ensino, é possível impulsionar a produção e a adequação das frotas atuais de veículos, ônibus e caminhões para utilizarem novos combustíveis como elétricos, gás natural e híbridos, reduzindo as emissões de gases do efeito estufa e fortalecendo a indústria.

Parabenizo todos os colaboradores das inúmeras indústrias do nosso país, mas principalmente as que atuam direta e indiretamente na região do Complexo do Porto do Pecém. Sabemos que com investimentos na nossa indústria teremos mais emprego e fonte de renda para os cearenses.

Carlos Alberto Nunes é gerente comercial Tecer Terminais