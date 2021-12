O câncer de pele corresponde a cerca de 27% de todos os tumores malignos no Brasil, sendo os carcinomas basocelular e espinocelular (não melanoma) responsáveis por 177 mil novos casos da doença ao ano. Já o câncer de pele melanoma, menos frequente, atinge o número de 8,4 mil novos casos novos ao ano.

O Dezembro Laranja consiste numa ação promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) desde 2014, que destaca a importância do diagnóstico e tratamento precoce do câncer de pele e enfatiza a prática das medidas de fotoproteção desde a infância.

A campanha de combate ao câncer de pele destaca que os hábitos de exposição solar durante a infância podem influenciar no envelhecimento da pele assim como no surgimento do câncer de pele. “Adicione mais fator de proteção ao seu verão”: esta é mensagem central da campanha em 2021, que busca conscientizar a população sobre os riscos do câncer de pele e reforçar as medidas de fotoprotetoras, além de manter o respeito e os cuidados com a Covid-19.

Neste momento de retomada às atividades normais e período de férias é fundamental buscar a prevenção contra o câncer de pele antes do verão e manter de forma regular ao longo do ano com o médico dermatologista. O risco é maior de desenvolver câncer de pele entre indivíduos com olhos, cabelos ou pele claros, ruivos, pacientes transplantadas ou imunossuprimidos, que possuam antecedentes familiares, algumas doenças genéticas que predispõem a tumores de pele ou portadores de inúmeras “manchas ou pintas” pelo corpo. Recomenda-se pelo menos uma visita ao ano ao consultório do médico dermatologista, que possui treinamento, capacidade e conhecimento para suspeitar, diagnosticar e tratar lesões na pele, couro cabeludo ou unhas, através do exame físico, dermatoscopia de manchas suspeitas (ou tricoscopia em couro cabeludo) e realização de cirurgias para remoção completa dessas lesões. Em caso de surgimento de crostas ou sangramentos, sintomas de desconforto como ardor ou coceira, ferimentos que não cicatrizam ou mudança do aspecto de qualquer mancha, é importante buscar seu médico Dermatologista para uma consulta especializada.

Hercília Queiroz é médica dermatologista

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.