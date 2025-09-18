Diário do Nordeste
Deus, Machado e Ariano

Machado e Ariano sentir-se-iam insultados. O primeiro, crítico mordaz da hipócrita sociedade de seu tempo, veria que infelizmente o Brasil grotesco, caricato, continua tão vivo quanto o de sua época

Gilson Barbosa
Nas últimas semanas, andei pensando em dois ilustres brasileiros: Machado de Assis (1839-1908) e Ariano Suassuna (1927-2014). Na atualidade e na decepção de ambos. Explico-lhe, leitor(a)! Machado, primeiramente, tinha uma opínião certeira sobre o Brasil. Dizia que dois países coexistem aqui: o real e o caricato. O primeiro, na visão de Machado, é a nação do povo bom, trabalhador, ansioso por construir um futuro melhor para si, com atitude e dedicação. Por sua vez, o país caricato é o que se curva a influências nefastas, numa absurda, ridícula subserviência. Ariano, que reputo um dos cidadãos que mais amaram o Brasil, era inflamado defensor da cultura nacional, de seus símbolos, costumes, folclore e tradições. Amava a simplicidade do povo e suas manifestações culturais.

Opunha-se à submissão da cultura brasileira ao que chamava de “tolices e frivolidades”, ao colonialismo cultural e político da pior espécie que ainda hoje assola o país. Se ambos fossem vivos hoje, por certo ter-se-iam indignado com recente e gigante manifestação acontecida em São Paulo, na Avenida Paulista, no último Sete de Setembro. Naquele dia, entristeci-me ao ver, totalmente fora do contexto das comemorações pela independência política do Brasil, uma enorme bandeira norte-americana que, carregada por centenas de pessoas, percorreu toda a extensão da via.

E pensei em quanto Deus foi bom para com Machado e Ariano, poupando-os de tamanha decepção! Se vivos fossem, ter-se-iam enraivecido, por certo, com aquela visão. No momento em que se celebrava a data magna da pátria, um grupo descontente com a democracia, inconformado com a derrota de seu líder nas últimas eleições majoritárias, agrediu as instituições republicanas brasileiras. Valendo-se de colossal pavilhão estrangeiro, como que a louvar as atitudes do atual mandatário estadunidense que se arroga o direito de interferir até na justiça de nações como o Brasil, aquele grupo terminou por ofender, com o ato tresloucado, a própria soberania nacional.

Machado e Ariano sentir-se-iam insultados. O primeiro, crítico mordaz da hipócrita sociedade de seu tempo, veria que infelizmente o Brasil grotesco, caricato, continua tão vivo quanto o de sua época. Ariano, por sua vez, reclamaria dos “patriotas” que se consideram proprietários da bandeira nacional, não a enxergando como símbolo pátrio, mas como apanágio apenas do pensamento polarizado e discriminatório que defendem.

Ariano também bradaria contra os que simpatizam com as atitudes do atual ocupante da Casa Branca e que, desfilando com a bandeira ianque, afrontaram a pátria onde nasceram! Após aquele vexatório episódio, que constrangeu milhares de brasileiros, firmei minha convicção: Deus foi, mesmo, justo e bondoso para com Machado e Ariano!

