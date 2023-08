Desprezo pelo antigo

Quem se desloca pela Rodovia Governador Faustino de Albuquerque, ou a estadual CE-060, que liga Fortaleza ao maciço de Baturité ou a municípios como Quixadá e seguintes, depara-se, entre os quilômetros 42 e 44, distrito de Água Verde, em Guaiúba, com uma visão desoladora. Construído sob uma pequena elevação entre as faixas de asfalto dos dois sentidos da estrada, encontra-se um casarão imponente, erguido no século XIX, que bem poderia ser aproveitado pela prefeitura local. A cada vez que por ali circulo, porém, constato o crescente e completo abandono do imóvel, desta vez deparando-me com suas telhas retiradas e amontoadas sobre o que resta do madeiramento do teto.

A altaneira cruz que existia sobre o pavimento superior também já desapareceu. Além disso, a antiga estrutura, de pavimento térreo e um outro, superior, está tomada pelo que restou do mato que a circula, reforçando, no imaginário dos habitantes da região, as histórias de fantasmas e assombrações contadas por alguns. A construção centenária, por seu tamanho e isolamento, logo chama a atenção dos que por ali circulam, indo ou vindo. Apesar de todo o abandono, sua fachada externa guarda ainda vestígios da importância que teve no passado, denunciando uma residência ocupada por família de posses, com arcadas (não existem mais portas, também!) e seu interior amplo, com grandes espaços. O antigo prédio oferece privilegiada vista para a serra de Baturité e é ponto de parada, mesmo no estado lamentável em que se acha, para muitos motoristas impactados por sua beleza arquitetônica.

Mesmo tendo sofrido diversas mudanças em relação ao seu desenho original, o que é muito provável, o antigo casarão resiste ao tempo e mantém certa beleza que àquele desafia. Desde que faleceu seu último proprietário, já há muito, o prédio só vê crescerem, em torno de si, além do mato, lendas e histórias de mistério. De concreto, porém, a visão geral é de acúmulo de lixo em alguns pontos, de uso do local por viciados em drogas que eventualmente ali passam e, principalmente, o desprezo pelo antigo, já que a prefeitura de Guaiúba, no caso, parece não manifestar o menor interesse em aproveitar a velha residência para utilização mais nobre.

Sem dúvida, uma restauração far-lhe-ia muito bem, seguida de seu uso como escola, biblioteca, um centro comercial com pequenas lojas, um centro cultural… E, se há questões relacionadas a herança familiar, bem que poderiam ser resolvidas, caso houvesse vontade dos gestores públicos em fazê-lo. Muito triste, assistirmos essas velhas construções aos poucos sendo tragadas pelos efeitos do tempo e o descaso com a história!

Gilson Barbosa é jornalista