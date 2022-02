Despontam as primeiras chapas

A construção das primeiras chapas eleitorais para a Presidência da República começa a ser elaborada, sinalizando avanço em noticiários, com a divulgação dos nomes escolhidos, à espera das futuras convenções, após articulações que envolvem senadores, deputados federais e estaduais, além dos governadores e vices, num embalo que objetiva colocar em fila os que disputarão o sufrágio popular, na competição a ser travada em outubro, dentro do calendário estabelecido pelo TSE.

Os integrantes de uma sólida aliança oposicionista, apontando para Lula da Silva com Geraldo Alckmin, emergiram após sucessivas conversações, a partir de agora, caminhando sintonizados, dentro de critérios que visam unidade inquebrantável, obedecidas as regras pré-estabelecidas. Já o presidente Jair Bolsonaro não contará mais com a companhia do general Hamilton Mourão, disposto a pleitear a Senatoria pelo Rio Grande do Sul, em nova experiência que lhe parece mais compatível com os seus anseios de alçar-se ao Congresso Nacional, na mais alta Casa legislativa, ocupada, anos atrás, por este escriba, chegando a presidi-la, eleito que fui pela unanimidade dos meus pares.

Nesse rol estão o ex-juiz Sérgio Moro, o preparado Ciro Gomes e alguns outros, numa leva de nomes experientes, que enobrecerão a disputa no decorrer da campanha, quando aflorarão as preferências da massa votante em todo o País.

Se surpresas vierem a palmilhar o palco da árdua competição, é quase certo que o embate poderá estimular próceres prestigiosos, até aqui, em busca de apoios que possam empolgar as respectivas indicações, com maior ou menor possibilidade de êxito nessa batalha hercúlea. Outras opções podem surgir, dentro do que preconiza a nossa democracia, em nova versão que poderá ou não surpreender o nosso eleitorado.

Distante ainda da realização desse confronto aguerrido, melhor seria que recomposições se fizessem, sem tergiversações, o que projetaria um panorama de coesão, revitalizadora de uma postura mais aconselhável em refrega dessa envergadura.

Dessa forma, ao final, todos poderão recordar o adágio que preconiza: “a união faz a força...”, aguardando-se, pois, a manifestação do povo pela voz das urnas.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte