Desigualdade: um monstro subestimado

Um monstro mitológico que podemos emaranhar simbolicamente com a desigualdade é a Hidra de Lerna. Uma besta monstruosa de hálito e de hábitos sociais venenosos. Como se não bastasse, ela possui várias cabeças, cada uma delas munida com obuses e abusos capazes de dividir suas vítimas em partes desiguais de acordo a renda e aspectos identitários. Um monstro terrível, porquanto, sempre que cortamos uma de suas cabeças, duas novas crescem em seu lugar. Ao mesmo tempo, defende-se com a omissão e enganos de todos os Prometeus e promessas.

Quando ataca é muito ardilosa, geralmente só notamos as consequências quando a ferida já está aberta. Ainda assim, subestimamos esse ‘tal desumano’ e não nos (co)movemos com as dores dos mártires! Bauman, por exemplo, certa ocasião disse que um único ato de crueldade é capaz de atrair para as ruas inúmeros manifestantes indignados. Porém, quando o ataque é regado por doses homeopáticas de humilhação e indignidade, aparentemente essa tática consegue amamentar e anestesiar muitos indolentes.

Ilustrando, os danos causados por essas espanadas acomodam historicamente na educação brasileira uma chaga estrangulada. Em um diagnóstico recente, o ferido Brasil, foi encontrado no pântano de Lerna. Ali jogado ocupava as últimas posições entre países listados no ranking da avaliação Progress in International Reading Literacy Study (Pirls). Esse teste realizado pela Universidade de Boston ranqueou 57 países baseando-se na capacidade de leitura e compreensão de textos de alunos do 4º ano do ensino fundamental. Conforme o Jornal da USP, “o Brasil aparece à frente apenas do Irã, Jordânia, Egito e África do Sul.”

Além disso, como sempre subestimamos o monstro, como resultado o estudo comprova que apenas 5% dos estudantes avaliados possuem um nível econômico alto, entre os demais, 64%, daqueles que estão abaixo da pontuação mínima, possuem um baixo nível socioeconômico. Nas palavras do professor Emerson Pietri: “precisamos diminuir a desigualdade no Brasil [...] temos que inverter a lógica comum, afinal, “segundo a qual a desigualdade é resultante da educação, quando, na verdade, é o contrário.”

Davi Marreiro é consultor pedagógico