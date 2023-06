Desafogar o grande IJF

Cruzar as rodovias estaduais em busca de atendimento traumatológico é uma rotina diária, principalmente daqueles que moram em regiões mais afastadas da capital cearense. Na última semana, recebemos uma notícia que acalenta nossos corações, pois a Região do Jaguaribe receberá uma nova unidade para atender os casos de traumas e funcionará dentro da estrutura do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), essa informação foi repassada pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) e visa desafogar o Instituto Dr. José Frota ( IJF).

O fato, anima todos que atuam na ortopedia do nosso estado, mas sabemos que não será solução do problema, pois os pacientes com doenças ortopédicas, como hérnias discais, lesões do manguito rotador, lesões do ligamento cruzado e artrose não tem uma unidade de emergência, urgência onde possa ser encaminhado e avaliado com brevidade no fluxo da rede de atendimentos públicos cearense. no nosso estado. Pois os atendimentos traumatológicos de urgência, como contusões e fraturas, que são responsáveis por grande parte da demanda, são cobertas, exclusivamente, pelo atendimento das unidades municipais, onde o paciente precisa passar pela avaliação do médico (clínico geral) do Posto de Saúde, entrar na central de regulação para conseguir um atendimento especializado e assim resolver seu problema ortopédico.

E isso pode demorar semanas, meses e até anos na fila de espera. Essa demora, debilita a pessoa a ponto de impedi-la de trabalhar e impacta gravemente não só na saúde, mas também no sustento do indivíduo. Uma excelente alternativa para diminuir as filas de espera de atendimentos traumatológicos que a ortopedia cearense defende é a implantação de atendimento com traumatologia nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS).

Destaco que a especialidade já era prevista para realizar atendimentos de urgência nas UPAS, desde o seu projeto inicial, pois a sua estrutura permite a realização de exames de imagem, pequenos procedimentos e imobilizações. A notícia da implantação da nova unidade no Vale do Jaguaribe é animadora, mas infelizmente ainda não é o olhar especial que a traumatologia do nosso estado merece. Seguimos na batalha desta luta incansável de atender todos os pacientes com suas dores e angústias.

Leonardo Rocha Drumond é presidente da Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Estado do Ceará (Coomtoce)