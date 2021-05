Desafios na produção de leite

Os produtores de leite do Semiárido enfrentam diversos desafios para continuar na atividade. É o caso de 270 agentes do Médio e Baixo Jaguaribe e Sertões de Sobral no Ceará, atendidos pela Adel em parceria com o BNB. Eles enfrentam dificuldades para equilibrar o caixa financeiro da propriedade, pois o baixo preço do leite e os altos custos dos insumos estão tornando a produção inviável.

Segundo os dados do Cepea, entre março de 2020 e março de 2021 os preços do milho e da soja aumentaram 34,35% e 44,22%, respectivamente, enquanto o preço do leite teve um aumento de apenas 25,91%. O milho e a soja são os principais ingredientes da dieta das vacas. É de conhecimento do setor a correlação positiva entre o preço de leite e a rentabilidade, pois quanto maior o preço do leite mais rentável é o negócio. A escassez de chuvas dificulta acentuadamente a rotina do produtor.

A Funceme registrou chuvas 13% abaixo da média no trimestre de fevereiro a abril deste ano, o que afetará a produção de forragens e a necessidade de suplementação dos animais. Com poucas condições para arcar com a suplementação do rebanho, poderá ocorrer uma diminuição brusca na produtividade. A pandemia causada pela Covid-19 também prejudicou o setor.

O isolamento social limitou o desenvolvimento de capacidades, a cooperação entre os produtores, o acesso ao crédito, entre outros serviços. Fora da porteira, gerou instabilidade, levando o mercado de leite e derivados a alta volatilidade. Na economia, reduziu em 40% o poder de compra dos brasileiros acima de 16 anos conforme pesquisa da CNI de maio de 2020.

O pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 beneficiou o consumo de leite e derivados ano passado. Atualmente, com o agravamento da perda do poder de compra e a redução do valor do benefício, acompanhamos uma retração na demanda pelo produto.

Situações como essas, somadas às ameaças do contexto no Semiárido, impõem limitações à produção de leite. É necessário encontrar estratégias de cooperação, capacitação, assistência técnica, crédito orientado e tecnologias para diminuir os desafios do setor, pois caso contrário, muitas propriedades fecharão.

Adriano Batista

Diretor executivo da Adel