Desafios na mobilidade urbana: impactos e falta de transparência

O Governo causou um grande impacto negativo no mercado de mobilidade urbana com a nova regulamentação da jornada de trabalho dos motoristas, o Projeto de Lei 1471/22. Os mais prejudicados, como sempre, são os motoristas. No entanto, os aplicativos regionais de transporte também sentem o peso da falta de cuidado dos agentes que conduzem a nova regulamentação.

Com demora na solução, surgem boatos de todos os cantos, e as grandes multinacionais, como sempre, são apontadas como os donos das decisões, tornando a receita para a instabilidade uma certeza. Não me refiro à regulamentação em si; é sempre bom ter normas e condutas claras e atualizadas. No entanto, o processo atual já dura quase um ano, e as decisões, que supostamente já foram tomadas, estão sob sigilo descabido.

Isso deixa o mercado instável. Que regras são essas que defendem o motorista e entregador, mas que eles próprios não podem saber? E se é um segredo, por que as multinacionais têm conhecimento e liberam fragmentos do que vai ao congresso para votação? Está claro que o maior beneficiado pela lei é o governo, com uma arrecadação maior de impostos. Quem vai pagar essa conta? Os usuários, que terão o serviço encarecido, ou os motoristas/entregadores, que terão seus repasses diminuídos? Em ambos os casos, serão para cobrir encargos e impostos.

Para nós, que criamos plataformas white label direcionadas a aplicativos regionais, o pior é lidar com essas dúvidas sobre como está o texto final. Nossa grande tristeza é que tudo isso nada tem a ver com melhorias para a categoria, que é usada apenas como bandeira, ficando sem voz no processo.

O governo não valorizou categorias que contribuem significativamente para nosso país e que, na pandemia, arriscaram suas vidas em prol do bem-estar e conforto da sociedade. Imagine o que teria acontecido se o serviço de delivery não existisse na época? Estamos fazendo nossa parte, fortalecendo o ecossistema de quem realmente promove a mobilidade inclusiva no Brasil, alcançando novos empreendedores em 2.250 municípios brasileiros, com mais de 10 milhões de viagens/entregas. Nosso respeito aos que verdadeiramente impulsionam a mobilidade urbana no Brasil. Parabéns aos motoristas, entregadores e gestores de aplicativos regionais.

Vitor Miranda é CEO da empresa de tecnologia cearense 704 Apps