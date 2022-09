Desafios e oportunidades do primeiro estágio

A primeira oportunidade de trabalho é um evento cercado de sonhos e incertezas na vida do jovem brasileiro. A nossa realidade socioeconômica já impõe o primeiro desafio enfrentado pelas famílias que é o dilema entre manter o jovem na escola ou lançá-lo no mercado de trabalho para complementar a renda. Esse fato é comprovado pela baixa taxa de penetração do ensino superior entre os jovens de 18 a 24 que é de 23,8% em 2020, segundo o Observatório do Plano Nacional de Educação.



A procura por profissionais qualificados continua, principalmente com a retomada da atividade econômica aos patamares anteriores à pandemia em setores com volumes maiores de profissionais, como é o caso do setor de serviços, e naqueles que aceleraram a sua expansão, notadamente nos segmentos de tecnologia da informação e saúde.



Diante desse cenário, a aproximação entre os jovens e as oportunidades ganha ainda mais relevância como um dos desafios a serem superados, já que temos demandas não atendidas e jovens disponíveis. A ação articulada dos agentes integradores com as instituições de ensino e o mercado é o caminho para o primeiro estágio. Iniciativas presenciais e virtuais que aproximem as oportunidades aos jovens são valiosas porque promovem os estágios previstos na jornada de formação. Porém, é necessário que os jovens estejam matriculados para acessarem essas vagas.



Para tanto, dois esforços conjuntos precisam ser fomentados. O primeiro deles é sensibilizar os jovens e suas famílias sobre a necessidade de mantê-los matriculados como requisito imprescindível para que eles possam desenvolver suas competências dentro das instituições de ensino. O segundo é viabilizar políticas socioeconômicas que transformem a atual realidade brasileira e que garantam a permanência dos jovens em suas instituições de ensino.



Portanto, o primeiro estágio durante a formação superior, além de consolidar as competências técnicas e emocionais, garante melhores oportunidades de renda aos jovens. Todos os esforços devem ser direcionados para proporcionar essa primeira experiência profissional, que é a ponte que transforma sonhos e incertezas em realidades e possibilidades.

Josué Viana é reitor do Centro Universitário Estácio do Ceará