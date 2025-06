Desafios e conquistas na gestão da proteção animal no Ceará

Assumir a liderança de uma secretaria estadual voltada exclusivamente para a proteção animal é um dos maiores desafios da gestão pública contemporânea. Em um país onde os direitos dos animais muitas vezes são negligenciados e os recursos públicos precisam ser disputados entre tantas urgências sociais, dar visibilidade e estrutura a políticas voltadas aos animais exige coragem, sensibilidade e muito trabalho.

No Ceará, a criação da Secretaria Estadual da Proteção Animal (SEPA) foi um marco histórico, um reconhecimento de que a causa animal merece atenção de Estado, com planejamento, orçamento e políticas efetivas. Mas fazer a SEPA sair do papel e se tornar um instrumento real de transformação tem sido uma jornada diária de dedicação e responsabilidade.

Como vereador de Fortaleza e secretário estadual, tenho dedicado esforços incansáveis para melhorar a qualidade de vida dos animais no Ceará. Sabemos que a demanda é gigantesca, mas cada passo dado tem sido no sentido de criar um ambiente mais justo, seguro e digno para os animais, especialmente os que vivem em situação de vulnerabilidade.

Entre as iniciativas já em curso, destacamos o Pet Móvel Ceará, que leva atendimento veterinário gratuito a comunidades carentes de todo o Estado. Também lançamos o Pet Protegido Ceará, programa que distribui coleiras antiparasitárias para cães e gatos expostos a riscos de doenças. Já o Vet + Ceará credencia clínicas veterinárias para atender tutores de baixa renda, garantindo acesso a consultas e procedimentos essenciais.

Outro projeto inovador é o Pata Ceará, que destina até R$ 180.000,00 por entidade para apoiar abrigos e organizações que cuidam de animais. Esse auxílio financeiro ajuda a custear alimentação, medicamentos, vacinas e outras necessidades básicas desses animais que, em muitos casos, só têm essas entidades como único amparo.

Gerir a SEPA é um exercício constante de empatia, estratégia e compromisso com a vida. Os desafios são muitos, da escassez de recursos à resistência cultural, mas temos avançado com determinação. Nosso foco é claro: construir uma política pública sólida, contínua e que respeite todos os seres vivos.

Proteger os animais é proteger a sociedade. E no Ceará, essa causa agora tem voz, força e estrutura para seguir em frente.

Erich Douglas é vereador de Fortaleza e secretário estadual da Sepa