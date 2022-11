Desafios dos centros de dados: como superar a falta de mão de obra e as interrupções contínuas?

Os Centros de Processamento de Dados, ou Data Center, são instalações físicas usadas por companhias para hospedar aplicações, informações delicadas e importantes de seus negócios. Eles possuem equipamentos que servem como servidores e são armazéns, que além de guardar e proteger, processam os dados. Além disso, contém roteadores, controllers de aplicativos, dispositivos de segurança, entre outros. Os Centros de Dados são também o local de profissionais de TI, que são os gerentes desses locais e fundamentais para esta operação.

Apesar de serem importantes para empresas tomarem decisões, devemos destacar alguns pontos sobre os centros de dados. Sobre os profissionais de TI, precisamos salientar que mesmo com o aquecimento do mercado, faltam pessoas para trabalhar no setor. Mas, há um outro problema, que vão além da falta de formados na área: as interrupções que acontecem dentro dos Data Center e prejudicam o funcionamento deles.

Como, então, gestores de empresas que possuem centro de dados podem resolver estes dois problemas que interferem em sua produção? Mais adiante listaremos algumas opções viáveis e necessárias para sanar conflitos entre a falta de trabalhadores e as interrupções que acontecem nos datas centers.



Mesmo com todo o crescimento de setor, ainda faltam profissionais. De acordo com a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, o país precisará de mais de 700 mil profissionais de TI em até 2025, porém só se formam pouco mais de 50 mil anualmente. Além disso, há uma outra questão: o mercado exterior capta diversas pessoas capacitadas para eles. Ou seja, além da escassez, temos a competição com um cenário mais atrativo de empregos.



A solução para isso, no entanto, pode ser baseada em atitudes que envolvem o setor de Recursos Humanos. Por exemplo, empresas podem investir em programas de capacitação: assim atraem seus funcionários da casa e trazem mão de obra conhecida para cuidar de seus processos. Quanto a concorrência de ofertas de outros países, principalmente os europeus, é preciso agir profundamente: programas de aceleração de carreiras, pagamentos de acordo com as funções exercidas e um ambiente seguro para trabalho. Com essas ações, conseguimos captar pessoas capazes para atuarem nos centros de dados.



E quanto as interrupções nos centros de dados? Antes de tudo, como o próprio nome já diz, as interrupções são processos que causa a parada dos centros de dados. Segundo a Emerson, companhia americana referência em serviço, 88% das interrupções são causadas por falhas mecânicas e humanas. Elas variam desde acidentes com pessoas, trocas excessivas de sistema, falta de energia, problemas com condicionadores de ar, bateria e erros causados por quem trabalha nos centros.

Para diminuirmos as interrupções nos centros de dados, medidas eficazes são necessárias. Entre elas, a primeira deve ser uma conservação adequada dos locais onde estão os centros, um estrito sistema de procedimentos e preparo da equipe que cuidará deles. Sobre este último ponto é ainda pertinente enfatizar que a entrada de pessoas deve ser controlada e a gestão precisa garantir a segurança dos data center. Em 2014, uma empresa norte-americana chamada Joyent sofreu uma interrupção de horas e o motivo foi um dos listados acima: um colaborador desativou e reiniciou diversas máquinas de instalações. Todo cuidado é pouco quando se trata dos novos sistemas nervoso da empresa: os centros de dados.

Sendo assim, fica claro que os desafios na gestão de centros de dados vão além de problemas técnicos. Eles envolvem contratação de pessoas e também a permanência destas na companhia. Contudo, para a resolução das dificuldades, a resposta é a mesma: investimento em pessoas e também em um eficaz gerenciador de Data Center. Afinal de contas, ainda são as pessoas que estão à frente das máquinas.

Lucian Fialho é CTO da Métrica Boss