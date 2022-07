Desafios do licenciamento ambiental no Brasil

Para construir, no Brasil, quase sempre é necessário obter o licenciamento ambiental, documentação fundamental para praticamente todos os projetos. Antes mesmo de iniciar, é necessário antecipar riscos, realizando estudo da área da obra, prevendo os principais impactos e pontos de atenção, gerando segurança jurídica ao empreendimento para encaminhar o projeto aos órgãos competentes do governo.

Apesar de ser um dos primeiros passos, o licenciamento ambiental é um dos processos mais demorados e um dos últimos a serem resolvidos em todo o processo do empreendimento. Segundo estudo da empresa Way Carbon, de Minas Gerais, a média de tempo para obtenção da licença prévia, no Brasil, é de um ano e nove meses. Já para a licença completa, realizada em três fases, a média sobe para oito anos e meio.

A Lei 6.938/81, de regulamentação do processo, faz parte da Política Nacional do Meio Ambiente. O processo ainda é retrógrado e não por falta de tentativa das empresas, já que várias tentativas de contatos foram estabelecidas por conselhos empresariais a representantes governamentais para tentar maior celeridade e eficiência no processo.

De um lado, o Ibama – responsável pela maioria dos processos no Brasil na esfera federal – afirma que os estudos precisam ser qualificados e maduros, assim, o tempo necessariamente será menor. Do outro, empreendedores afirmam que os protocolos precisam ser mais objetivos e claros, evitando retrabalhos, motivo que mais atrasa o encerramento do processo de forma satisfatória.

Todos sabemos da importância da preservação do meio ambiente, mas também sabemos da necessidade de avançar socialmente, economicamente e tecnologicamente. Por esse motivo, existem as licenças ambientais, conciliando as duas frentes, eliminando ou minimizando danos ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantindo o desenvolvimento do país.

Os benefícios da celeridade do processo são lógicos, já que os empreendimentos trazem desenvolvimento, geração de empregos e ampliação de negócios nas regiões onde estão localizados.

Imaculada Gordiano é advogada