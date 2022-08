Desafios das mulheres na política intrapartidária

Os gregos que assinalaram o termo democracia, que provém de demokratia: demos: povo, kratos: poder, isto é, poder do povo. Princípios de liberdade e igualdade coadjuvam do espírito da democracia. A democracia escolhida pelo legislador constituinte foi à democracia semidireta, no qual ratifica que “todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos (...)”.

Ademais, as mulheres são mais da metade dos filiados, mais da metade da população e mais da metade do eleitorado brasileiro. Como se observa, as mulheres estão em muitos espaços, porém não estão onde as decisões estão sendo tomadas pois, de forma discriminatória, estão sendo denotadas, afastadas das discursões intrapartidárias.

Nesse hiato, dentro dos próprios partidos, a representatividade feminina tem sido uma corrida com impedimentos, com empecilhos, tudo isso em razão do elitismo branco cultural, do machismo, do coronelismo regional e da descriminação de gênero.

Na seara do direito eleitoral, o abuso de poder constitui-se uma situação, uma posição jurídico-social com vistas a se exercer de maneira errônea e contrafeita sua influencia em um processo eleitoral. Este infortúnio está mais destacado na politica contra a representatividade feminina no que tange a três tipos de abuso de poder: econômico, de autoridade e poder politico.

Em primeira análise, o abuso de poder econômico acarreta desvantagens eleitorais indevidas às mulheres que não possuem poderio econômico relevante, no qual aportes patrimoniais avultosos, por parte de certa parcela dos pré-candidatos intensificam essa desvantagem, visto que estes quanto mais ricos, mais chance de sobrepor ao Poder.

Em segunda análise, o abuso de poder de autoridade evidencia-se quando um militante político-partidário, de prestígio político-social, dá preferencia à determinado homem em detrimento de pré-candidatas Com isso, aqueles saem como preferidos a tornarem-se postulantes, dado que foram indicados por “caciques” eleitorais, evidenciando, à vista disso, o “coronelismo” intrapartidário.

Afinal, o terceiro abuso destaca-se quando este ocorre na esfera da Administração Pública, sendo praticado por autoridade pública. Os agentes políticos, principalmente, abusam do poder para beneficiar e premiar amigos e quem participa mais intrinsicamente da organização do próprio partido. Portanto, o que se testemunha na modernidade é uma autocracia intrapartidária e não uma democracia intrapartidária.

Abraão Albuquerque é advogado