Desafios das doações via pix em campanhas solidárias

Nos últimos anos, o cenário das vaquinhas online tem vivenciado transformações substanciais, impulsionadas pela adoção generalizada de métodos de pagamento instantâneo, como o Pix. Embora proporcione facilidade e velocidade nas transações financeiras, é crucial destacar que sua aplicação em campanhas de vaquinhas online traz consigo desafios consideráveis.

Um dos principais entraves ao utilizar o Pix para campanhas solidárias é a falta de transparência na hora de acompanhar o total arrecadado. Dentro de uma campanha específica, os doadores não têm acesso às informações quando geradas pelo Pix pessoal do próprio criador da vaquinha, pois todo o valor arrecadado irá para uma conta particular. Essa falta de clareza pode desestimular as doações, uma vez que muitas pessoas desejam ter uma visão transparente do impacto de suas contribuições, buscando a certeza de que estão realmente fazendo a diferença.

É fundamental compreender os perigos ligados à divulgação de dados pessoais na internet, especialmente em contextos de arrecadação financeira. Muitos indivíduos escolhem utilizar informações como CPF e número de telefone para receber doações em suas contas bancárias, o que pode resultar na exposição pública desses dados pessoais.

Essa prática também pode acarretar em graves consequências para os doadores, privando-os da capacidade de monitorar o valor total de suas contribuições e diminuir o engajamento e a confiança na campanha. Além disso, a facilidade com que as pessoas têm de modificar suas chaves do Pix pode levar a erros durante as transações de doação, contrastando com métodos de pagamento mais tradicionais, como transferências bancárias convencionais, que requerem informações bancárias estáticas e não são facilmente alteráveis. Dessa forma, ao optar por métodos de arrecadação de fundos online é crucial priorizar a segurança e a privacidade dos dados pessoais na internet.

Felizmente, por meio de plataformas confiáveis, já é possível fornecer um ID fixo que traz uma confiança maior às pessoas que participarão da arrecadação. Ao criar uma ação pela própria plataforma, existe uma segurança maior, pois há um "intermediador" confiável e facilitador na hora de prestar contas, já que todas as transações ficam registradas em um sistema de fácil acesso. Além disso, opte sempre por sistemas que ofereçam ferramentas para acompanhar o progresso da campanha e mantenham os doadores informados. É possível visualizar quanto foi arrecadado, atualizações da campanha e ter a certeza de que sua contribuição está sendo utilizada de forma responsável.

Portanto, embora o Pix ofereça vantagens notáveis em termos de rapidez e facilidade nas transferências financeiras, é crucial estar ciente dos desafios que ele apresenta, especialmente no que diz respeito à transparência e ao rastreamento de doações em vaquinhas online. Optar por uma plataforma de financiamento coletivo confiável surge como uma solução eficaz para superar essas barreiras e para garantir o êxito de sua campanha de arrecadação.

Luiz Felipe Gheller é CEO do Vakinha, considerado o maior site de doações online da América Latina