Desafios da qualificação no mercado de trabalho

Para qualidade e melhor desempenho de serviços e produtos, empresas precisam apostar em profissionais comprometidos e capacitados. Na retomada da economia pós-pandemia, as necessidades das organizações estão bem definidas e as competências dos colaboradores são ainda mais analisadas. A qualificação não é algo que deve ser temporário, e sim atemporal e constante para maior destaque. Afinal, se a sociedade é dinâmica, é necessário acompanhar as mudanças dela, com uma busca incessante por conhecimento e novas competências.

Há 30 anos, nós, da Mrh Locação de Mão de Obra, oferecemos o serviço e nos preocupamos com a qualificação dos profissionais e o retorno que eles estão dando às nossas parceiras. Com um banco de dados com mais de 100 mil currículos, durante a pandemia, muitos foram alocados dado o expressivo crescimento da busca pelo serviço, sobretudo entre as empresas de saúde. Também cresceram as exigências nesta categoria. Em paralelo, a possibilidade dos cursos à distância foram alargadas pelo isolamento social.

Investir em capital humano qualificado e produtivo é desafiador, mas deve ser propósito de toda organização e é um dos nossos pilares – não só a qualificação profissional, mas também a pessoal. Em parcerias com cursos de capacitação, oferecemos aulas e certificados de forma gratuita para nossos colaboradores terceirizados. Além disso, nos comprometemos com uma supervisão proativa e cursos comportamentais livres para que tenhamos ainda mais resultados.

Consequentemente, há mais retorno e tempo para que as empresas não percam o foco na estratégia do negócio para se preocuparem com processos operacionais que também são fundamentais para uma entrega de excelência àquilo que se propõem. Trabalhadores qualificados agregam valor às empresas. Adquirir conhecimento, experiência, teoria e técnicas é imprescindível para uma boa colocação no mercado.

Empresas que fornecem serviços como o da locação também devem estar comprometidas com a qualificação e responsabilidades dos profissionais do seu banco de dados antes, durante e depois do contrato. Na hora de alocar mão de obra, é imprescindível buscar pelas empresas responsáveis com seus colaboradores, que certificam a segurança durante o processo tanto para os servidores, quanto para a locatária.

Tatiane Vasconcelos é diretora da Mrh Locação de Mão de Obra