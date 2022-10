Desafios da docência no ensino superior

Há 14 anos eu iniciava a minha jornada pela docência no ensino superior. Comecei ministrando a disciplina de Assessoria de Comunicação, o que tinha total relação com a minha jornada profissional. Sou Jornalista por formação, especialista em Gestão de Marketing e Teorias da Comunicação e Mestre em Comunicação. Eu não escolhi a docência, a docência me escolheu e eu me apaixonei de um modo que, a única disciplina do início, se transformou em uma carreira que inclui docência, coordenação de cursos de graduação e pós-graduação. O mais valioso neste processo foi a oportunidade de vivenciar os desafios não só da rotina profissional, mas também os desafios que o ensino superior passou nos últimos anos.



Toda essa jornada vivenciada me faz perceber que a educação superior enfrenta muitas dificuldades, no entanto, apesar dos desafios, há novos e importantes caminhos que estão sendo traçados pelas Instituições de Ensino Superior, desde o investimento na formação de novos líderes, até a consolidação de tecnologias em sala de aula, permitindo o ensino cada vez mais democrático e fluido. O conhecimento, a cada dia, está mais ampliado, permitindo uma ampliação da fala, da escuta e da partilha.



Ter a oportunidade de contribuir com a formação de jornalistas e publicitários, de fazer parte de uma conquista de sonhos e perceber, desde os primeiros dias de aula até o momento da colação de grau, o quanto os alunos anseiam por aquele ritual, é, de fato, um grande presente. É verdade que essa jornada passou por algumas mudanças e, talvez, hoje não seja mais uma realidade o estudante ser o 1º a se formar na família, mas com certeza é um dos que luta por mudar a realidade de avós que não tiveram a mesma chance.



Incontáveis vezes recebi na minha sala avós que gostariam de saber o desempenho do neto, ou ainda os pais preocupados com os filhos que não estavam com um bom rendimento e ainda os próprios alunos que buscavam ajuda após o término da aula. O professor, além de dialogar e trocar conhecimentos teóricos e práticos, também tem um importante papel na formação de cidadãos, influencia decisões e é exemplo para as novas gerações e eu agradeço a oportunidade de poder fazer parte.

Luana Amorim é coordenadora do curso de jornalismo do Centro Universitário Estácio do Ceará