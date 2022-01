Observava-se, já há alguns anos antes da pandemia de Covid-19, um processo de grandes mudanças em todos os elos da cadeia de valor em saúde e com isto, observava-se também, uma profunda mudança no seu padrão de gestão.

Diversos desafios passaram a permear a Gestão em Saúde naqueles anos. Este setor, antes fortemente conservador e mais lento em relação a mudanças, comparado a outros setores como financeiro e industrial, se viu em uma nova realidade.

Uma demanda então inédita se estabelecia. Pacientes com um novo perfil, passaram a exigir respostas e ações dos elementos da cadeia de valor em saúde. A mudança no ambiente competitivo no setor da saúde ficava evidente logo em uma primeira análise. As novas tecnologias e as informações nas mãos dos consumidores, transformaram o cenário tradicional anterior, em um de grande competitividade. Os produtos de saúde passaram a ser consumidos como os outros produtos dos demais setores. Grandes empresas que, no passado eram direcionadas para outros mercados, enxergaram um imenso potencial de atuação. Algumas destas empresas, caminharam e tem caminhado na direção de fusões e de aquisições em diversos setores da saúde como forma de sobreviver e de se desenvolver.

Quando se pensava que eram estes os grandes desafios contemporâneos da Gestão em Saúde, nos deparamos com a pandemia de Covid-19. A primeira onda em março de 2020, a segunda onda em janeiro de 2021 nos fizeram perceber que, como gestores, além da busca pela excelência operacional, podemos e devemos ser reais agentes de transformação e de mudanças positivas, sobretudo, em um momento de caos.

Nas últimas semanas, estamos assistindo a um grande crescimento do número de casos de pacientes infectados pela variante Ômicron do Novo Coronavírus, além estarmos também lidando com uma epidemia de influenza (subtipo H3N2). Todo este quadro gerou rapidamente um grande aumento, tanto na demanda por atendimentos nas emergências, quanto pela procura por leitos de internamentos nos hospitais. Voltamos então, como nos dois anos anteriores, a ter um número cada vez maior de profissionais de saúde adoecendo e se afastando dos seus postos de trabalho. Nos vemos, mais uma vez, diante de um período difícil e com diversas variáveis complexas para equacionar. No entanto, o maior desfio contemporâneo do Gestor em Saúde é fazer com que, mesmo em tempos duros, sombrios e de adversidade, a missão, visão e os valores de sua gestão, sempre se deem na direção de segurança, qualidade e efetividade, colocando o paciente no centro de sua atenção.

Dr. Álvaro Madeira Neto é médico, gestor em saúde, com especialização em Gestão em Saúde pelo Hospital Albert Einstein, e mestrando em Gestão em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo