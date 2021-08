Denúncias de cultura machista em desenvolvedora gamer

No mês de julho, uma investigação envolvendo várias denúncias de assédio e abuso sexual veio à tona desvelando uma possível cultura machista em uma das maiores empresas de jogos do mundo, a Activision Blizzard, famosa por produzir jogos eletrônicos como World of Warcraft e Overwatch. A ação, movida pelo Departamento de Emprego e Moradia Justa do estado da Califórnia, busca levar a empresa ao tribunal de Justiça acusando-a de viabilizar práticas abusivas no ambiente de trabalho e não elaborar medidas para punir os responsáveis e evitar que esses comportamentos continuassem se reproduzindo.

Conforme informações divulgadas no documento (em Bloomberg Law), existe uma cultura de fraternidade masculina na companhia que vem permitindo assédios de diferentes tipos contra mulheres durante seus horários de serviço. O documento ainda traz o triste caso de uma funcionária que sofria abusos constantes na empresa e se suicidou em uma viagem de trabalho realizada juntamente com um supervisor.

Em 28 de julho, trabalhadores e pessoas que apoiaram as denúncias feitas protestaram em frente à sede da Blizzard, pedindo mudanças urgentes e justiça para as vítimas submetidas aos episódios relatados.

Apesar de rebater as denúncias alegando que sempre facilitou às investigações da DFEH e aplicou medidas para combater essas práticas, defendendo as bandeiras da diversidade e da igualdade de gênero em seus produtos, o fato é que as consequências para a companhia ainda são incertas, embora funcionários, ex-funcionários e consumidores estejam se manifestando através de protestos, ameaças de greves e solicitações de pautas - garantia de oportunidades iguais para todos, salários equivalentes aos serviços prestados, independente da raça, gênero e sexualidade - que mudem completamente o modo como às políticas da empresa vêm atuando.

A ocorrência de processos semelhantes, envolvendo denúncias de condutas abusivas tanto em desenvolvedoras na indústria de gamers como em outras companhias, não é recente, mas evidencia algo que não deve ser ignorado: a necessidade de continuar lutando por ambientes de trabalho que garantam condições cada vez mais seguras e realmente igualitárias para todas as mulheres.

Lorena Santos

Doutoranda em Sociologia