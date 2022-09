Democracia: uma ideia em construção

Observa-se na vida coletiva do século XXI o desenvolvimento da ideia de pós-verdade, uma concepção que flexibiliza a capacidade humana em estabelecer pontos de convergência coletiva sobre a compreensão do mundo. Esse fenômeno é reflexo de um modelo de sociedade em que a fluidez dos sentidos, como leciona Zigmunt Bauman, é essencial para a desconstrução da compreensão dos fatores materiais e dos fundamentos do processo histórico civilizatório da humanidade. O conceito de democracia na contemporaneidade está inserida nesse processo de desconstrução, ou talvez reconstrução de sentidos.

Não se pode esquecer que a democracia enquanto forma garantidora da legitimidade ao exercício do poder político foi estabelecida como estrutura de despersonificação do poder. Antes na figura do rei, personificação da soberania naquele que governa, agora decorre da vontade dos governados. A democracia enquanto ideal se constitui no fundamento que não existe poder legítimo senão naquele que é exercido pelo povo, pois este é verdadeiro soberano e único com o potencial para garantir a concretização de direitos.

Portanto, pensar a democracia hoje é pensar em todos os desafios históricos enfrentados pelo próprio povo na conquista de direitos políticos e sociais, fundamentais à vida humana. É compreender a realidade da luta política e da mobilização de grupos sociais oprimidos na luta por direitos e na formação de uma autoconsciência e autodeterminação. É fortalecer o reconhecimento social e jurídico que os direitos uma vez conquistados não poderão ser abolidos ou suprimidos.

A construção coletiva de sentidos à democracia deve considerar a materialidade das relações sociais, com a garantia de que todos os espaços de liberdade serão ocupados pelos grupos historicamente vulnerabilizados. Somente assim haverá reconfiguração do poder político, na superação dos diversos processos de dominação e de exclusão, capitaneados pela “elite do atraso”. É hora de construir um sentido à democracia que destitua qualquer forma de segregação para constituir novas formas de libertação e de conquista de direitos.

Igor Moura Rodrigues Teixeira é docente do Curso de Direito do UniFanor