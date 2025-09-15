Democracia, sempre!

Originada das palavras “demos” (povo) e “kratos” (governo), o termo “democracia” surgiu na Antiguidade, em Atenas, na velha Grécia. É traduzida, pois, como “governo do povo” ou “governo popular”, desde então. Já disse o filósofo e professor austro-húngaro Karl Raimund Popper (1902-1944) que, “numa democracia, é essencial a consciência da responsabilidade, a responsabilização daqueles que detêm o poder e o exercem”. E, efetivamente, esse modelo de governo, baseado num conjunto de valores e princípios fundamentais para a garantia da igualdade, da segurança e do desenvolvimento de todos os indivíduos, deve ser louvado e praticado em benefício dos cidadãos.

Até hoje, de todos os sistemas políticos existentes, a democracia tem se mostrado o mais eficiente e igualitário, por permitir, por meio do livre exercício do voto, a alternância de poder entre governantes de diferentes pensamentos e ideologias políticas, abrindo caminho à diversidade que é salutar para o progresso dos povos. Neste mês registra-se a passagem do Dia Internacional da Democracia. A data foi assim proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 8 de novembro de 2007, mas é celebrada a cada 15 de setembro, desde 2008. Foi escolhida para coincidir com a comemoração da adoção da Declaração Universal da Democracia pela União Interparlamentar, em 1997, e é marcada pela programação de atividades e eventos realizados mundialmente para uma reflexão sobre a necessidade de fortalecimento do sistema democrático.

De fato, a luta pela manutenção da democracia é constante e necessária. Ao longo da História, até hoje não surgiu nenhum outro sistema político que tenha se mostrado mais eficaz ou superior a ela. Muitas vezes, a alternância natural de poder em certos países foi sufocada pela eclosão de movimentos que, descontentes com a realidade social e/ou econômica do momento, degeneraram no surgimento de ditaduras brutais, sanguinárias. Estas, perpetuando-se no poder até por longas décadas, como aconteceu inclusive no Brasil, causaram grande abalo à sociedade, sob todos os aspectos.

Portanto, no Dia Internacional da Democracia faz-se necessária, mais do que nunca, além da reflexão sobre sua importância para a evolução das nações, a vigilância constante para que o exercício do voto e o acatamento aos resultados de cada eleição, com a consequente posse e efetivo exercício dos eleitos, seja respeitado. A democracia deve pairar, soberana e inabalável, sobre quaisquer diferenças políticas, ideológicas ou de qualquer outra natureza. Não há outra saída. Democracia, sempre!