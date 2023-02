O Estado Democrático de Direito será perfeito caso os governantes e governados assumam comportamentos compatíveis com a solidariedade, o interesse público e a ética. Podemos ainda dizer que democracia é um sistema de governo em que o povo exerce a soberania, estando comprometido com a liberdade e a justiça. Por sua vez, estamos vivenciando no Brasil uma época em que predomina a diáspora de ideias e de objetivos. O ideal decadente mostra a falta de perspectiva as novas gerações e deixa num clima de perplexidade os mais idosos.

Com certeza, sem pessimismo, o País continuará com grandes injustiças e desigualdades, conforme relatórios de entidades internacionais. Quais seriam então os princípios básicos para que possamos alcançar uma situação melhor? A pergunta não é de fácil resposta; bastante complexa, todavia tomamos a liberdade de apontar cinco pontos substanciais: consolidação da democracia, ética, espiritualidade, respeito aos direitos humanos e paz. Reconhecendo o elevado grau de utopia, precisamos ter esperança. São conceitos interdependentes e necessitam ser observados dentro de um contexto sistêmico, permitindo assim o surgimento de uma sociedade dos cidadãos, isto é, da cidadania.

Sem dúvida, a ideia democrática se opõe a ideologias opacas em que o poder é, na maioria das vezes, exercido mediante força, mídia tendenciosa e dinheiro. Já a ética evidencia diretrizes de natureza moral de uma pessoa, de um grupo social ou de uma sociedade. A espiritualidade leva o cidadão a procurar o melhor caminho, em razão da força interior, de meditação e de oração. A universalidade dos direitos humanos se opões às teses e propostas dos egoístas e daqueles que não buscam a solidariedade.

A paz vai de encontro à violência física e moral. Dentro dos princípios democráticos, a governabilidade verdadeira e o poder legítimo são conquistados mediante o atendimento das reais necessidades e carências da população e não fazendo concessões e acordos que possam prejudica-la. P.S- “A democracia não corre, mas chega segura.” (Goethe)