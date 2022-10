Democracia é o governo em que o povo exerce a soberania, estando comprometido com a justiça e a liberdade. As manifestações democráticas não devem ser eventuais, mas permanentes. Assim, não significa apenas votar nas eleições. Trata-se, na verdade, de um sistema bem mais amplo, envolvendo a independência e harmonia dos poderes constituídos.

Ademais, a participação popular, a recusa ao fanatismo, a eliminação da corrupção, a defesa das minorias e da pluraridade, a não concordância com a busca do poder pelo poder e com casuísmos aéticos, a não utilização de práticas fisiológicas para conquistar uma falsa governabilidade, bem como a procura de um desenvolvimento justo e sustentável e o respeito aos dispositivos constitucionais são atitudes fundamentais para o sucesso do processo democrático.

As condutas mencionadas permitem que seja alcançado um verdadeiro regime, consolidado e permanente, e não uma democracia fraca e efêmera, afastada dos princípios morais. O Estado Democrático de Direito necessita que governantes e governados assumam comportamentos compatíveis com a liberdade, a responsabilidade social, a justiça e a não concessão de privilégios.

Por sua vez, os desvios de conduta e de objetivos em sistemas democráticos podem se ampliar quando as ações tendenciosas de “marketing” político, visando o poder de qualquer maneira, substituírem, principalmente os planos estratégicos de governo. Ética e governabilidade devem caminhar juntas, buscando uma sociedade politicamente aberta, soberana, desenvolvida e justa. Conforme disse Winston Churchill: “Ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos”.

O Brasil, acreditamos, pelo caráter do seu povo sempre será um Estado Democrático. P.S. Segundo dizia o Deputado Ulisses Guimarães, “Para se ter um Estado Democrático é fundamental eliminar a corrupção, pois ela é o cupim da República” e de acordo com Mário Sérgio Cortella “Numa ditadura, não daria para fazer uma passeata pela democracia. Na democracia, você pode fazer uma passeata pedindo a ditadura”.

Gonzaga Mota é aposentado da UFC