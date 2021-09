Defensoria Pública conectada com a população

Legenda: Alysson Frota é dvogado e o novo Ouvidor Geral Externo da Defensoria Pública Foto: Divulgação

Diante da grave crise sanitária que assola a humanidade, restou evidenciada a vulnerabilidade de várias camadas da população. Tal circunstância impôs uma adaptação do atendimento da Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), que passou a ser realizado através do WhatsApp e de outros canais de comunicação criados com a sociedade civil. Esses foram alguns dos avanços, alcançados até aqui pela Defensoria Pública, para assegurar a continuidade do atendimento na pandemia.

A Ouvidoria Externa da Defensoria Pública, criada em 2010, é um espaço de fala e representatividade de toda a sociedade civil e cuja premissa é ser um ambiente de diálogo com os diversos segmentos dessa sociedade tão plural. Importante lembrar que este espaço é de todos, todas e todes, para promoção de articulações, encaminhamentos de demandas, divulgação da Defensoria e cobrança de políticas públicas.

É inegável que a desigualdade latente no Estado brasileiro afeta de forma cotidiana a população vulnerável, exigindo ações prioritárias de combate à miséria e o acesso a serviços essenciais.

Por isso, se faz necessária a implementação de mecanismos capazes de dar vez e voz de forma efetiva ao cidadão, para assegurar direitos fundamentais postos na Constituição Federal de 1988, especialmente no âmbito do sistema de justiça. Na Ouvidoria Externa, a população sempre encontrará um lugar de acolhida e luta.

Ao longo dos últimos anos, as representações da sociedade civil eleitas para a Ouvidoria Externa cumpriram honrosamente seus papéis e compromissos. Urge salientar que a Ouvidoria se tornou um instrumento ainda mais essencial no momento de isolamento social. A pandemia de Covid-19 foi implacável notadamente com a população mais carente, como negras e negros, mulheres, quilombolas, indígenas, povos de terreiros, ciganos e pescadores artesanais, bem como a comunidade LGBTQIA+, pessoas em situação de rua e população carcerária.

Esses grupos, historicamente excluídos de políticas públicas de Estado, no isolamento social, viram-se à mercê da sorte e com dificuldades acessar serviços públicos. Nosso desafio será ampliar e aprimorar estes mecanismos de diálogo, possibilitando que todos possam encontrar, na DPCE, o instrumento garantidor de direitos constitucionalmente assegurados e construir uma sociedade mais justa, livre e solidária.

Alysson Frota

Advogado e o novo Ouvidor Geral Externo da Defensoria Pública do Estado do Ceará.