Defensoria para diminuir desigualdades

Estamos em curso com novas políticas públicas de inclusão, atenção às minorias, diminuição das desigualdades, de incentivo à educação, no combate à fome, ao olhar para as diversidades e direitos humanos. Esses são temas importantes para a Defensoria Pública. É nosso mister buscar ações que incidam positivamente na vida das pessoas em situação de vulnerabilidade. Nesse novo tempo, a Defensoria é instituição que pode contribuir, porque está na sua função proteger os vulnerabilizados. O nosso trabalho diuturno, nos atendimentos individuais e coletivos, é da transformação social. Segundo dados do Ministério da Justiça, o país tem 213 milhões de pessoas e estima-se que 80% delas sejam potenciais usuários da Defensoria. Daí, investir na instituição é olhar diretamente para os direitos da maioria da população brasileira.

Temos crescido. A Defensoria do Ceará tem avançado em território, expandido nas cidades atendidas, nos projetos, nas atuações - ultrapassando mais de 1,3 milhões de atuações (dados de 2022) - , em orçamento e com o novo concurso a Instituição poderá dar posse a novos defensores e defensoras, egressos de um certame histórico por aplicar pela primeira vez a lei de cotas para negras, negros, indigenas e quilombolas.

Destaco: é papel da Defensoria atender as pessoas. Atender bem, ouvir, quantificar e devolver às políticas públicas a demanda da população. Exemplo: essa semana realizamos o primeiro mutirão de guarda de crianças e adolescentes focados na orfandade, seja em decorrência da Covid-19 ou de outras causas mortis. Com isso, entregaremos ao Estado um recorte: qual a situação de crianças e adolescentes que estão sem um guardião e como o Estado pode atender essas questões, por hora, invisibilizadas. E isso nos acompanha no ‘defensorar’: quanto mais conhecemos ampliamos o prisma de direitos, mais enxergamos a real necessidade da população.

É assim que a Defensoria se torna essencial: no efetivo direito, na necessidade real e no reconhecimento das pessoas. Hoje, dia 19, comemoramos o Dia da Defensoria, da defensora e do defensor e parabenizo a quem faz parte dessa instituição que sopra cotidianamente o vento de oportunidades em favor das pessoas e da vida com dignidade.