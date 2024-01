Decisões judiciais: copiar e colar!

Com o surgimento da Constituição Federal de 1988, muitos foram os direitos criados e sem algumas obrigações correspondentes.

O volume de processos para todo e qualquer magistrado brasileiro, é algo que não existe em nenhum País do Planeta.

Na Alemanha, em média, o magistrado em exercício no Landgericht, com tempo integral, recebe e julga de 1.500 a 2.000 processos por ano (pesquisa no Google).

A justa cobrança pela celeridade processual começa pelas partes, através de recursos e de reclamações perante as Corregedorias, Ouvidorias e Conselho Nacional de Justiça, órgãos esses cumprindo o seu papel constitucional.

Para darem vazão à enorme quantidade de processos no Brasil, todos que vivem no meio jurídico como advogados, procuradores, defensores, juízes, desembargadores, Ministros, entre outros, se utilizam, por meio de seus assessores e de modo responsável, de despachos e decisões padronizados, o que alguns chamam de “copiar e colar”, e nisso podem gerar eventuais equívocos e omissões nas decisões, competindo à parte prejudicada interpor o recurso de embargos de declaração.

E quando Tribunais Superiores admitem ou chamam a si processos que não são de sua competência, o caos se instala mais rapidamente emperrando as tramitações necessárias.

Não é diferente o que pode ocorrer nos Juizados Federais, passando pelo 1º grau e Turmas Recursais, em que a sentença do juiz (“a quo”) foi pela improcedência do pedido, em face da comprovada inexistência de início de prova material, e a mesma venha a ser reformada sem que a instância “ad quem” indique com precisão e fundamentação concreta, como impõe a CF/88, art. 93, IX, combinado com art.489, III e IV, do CPC, qual ou quais documentos considerou como início de prova material, para que o juiz “a quo” possa efetivamente cumprir o ritual determinado, no sentido de colher a prova oral e proferir novo julgamento.

Se a defesa da parte respectiva não interpõe embargos de declaração perante a Turma Recursal, deixará o Juiz “a quo” sem saber como refazer uma instrução sem constar dos autos documento que constitua o chamado início de prova material.

Procurando uma solução jurídica para reabrir a instrução oral ( depoimento das partes e testemunhas) e poder fundamentar uma nova decisão, só resta ao juiz “a quo” devolver os autos à Turma Recursal, que anulou a sentença, para que, de modo concreto e fundamentado, ela mencione qual ou quais documentos considerou que a parte tenha juntado como início de prova material.

Se não for apontado, no processo, o início de prova material, será inútil o juiz “a quo” ouvir as partes e testemunhas, porque não poderá proferir outro julgamento senão

confirmando o mesmo fundamento jurídico e concreto de sua primeira sentença e, destarte, mais uma vez julgará improcedente o pedido.

A exigência de que benefício previdenciário só seja devido, pelo INSS, se no processo legal existir documento que comprove o início de prova material, portanto,efetivo exercício da atividade rural decorre da lei previdenciária, doutrina e jurisprudência.

Vejamos o que determina/impõe a Lei 8.213/91:

a)Art. 16, § 5º: “As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento”.

b)Art.53,§ 3º: “A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento” e,

c) Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça (“a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”).

Conquanto a reforma da decisão possa demonstrar uma maior produção no âmbito das Turmas Recursais, por outro lado impactará à Vara (Juiz “a quo”) que irá refazer o processo ouvindo as partes, fazendo inspeção judicial, perguntas da agricultura e ouvindo testemunha, praticando ato inútil ao fazer audiência determinada pela Turma, impedindo que outro processo que realmente tenha início de prova documental e aguarda uma vaga na agenda da Vara, possa avançar, notadamente nos Juizados Federais que contam com mais de dez mil processos. O prejuízo é grande tanto para a Vara como para aqueles hipossuficientes que, por meses, aguardam uma audiência.

Nenhuma decisão judicial é válida, sem fundamentação concreta/objetiva, a partir da Constituição Federal de 1988 que dispõe no seu art. 93, IX que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

Da mesma forma, qualquer decisão judicial abstrata e desfundamentada porque dissorciada do caso concreto, não passa de uma mera xerox ( copiar e colar), violando o art. 489, § 1o, , do Código de Processo Civil, aplicado supletiva e subsidiariamente aos Juizados Federais ( art. 15 do CPC), dispondo exaustiva e claramente que “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de

súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Magistrado que não cumpre a lei constitucional e principalmente a Constituição Federal, descumpre o seu papel de fazer justiça e, principalmente em matéria criminal, não passa de um justiceiro de quem não precisam os cidadãos de bem.

Agapito Machado é juiz federal e professor da Unifor