Decisão promete avanço no setor privado que presta serviço ao público

O desenvolvimento econômico de um País está diretamente ligado às tomadas de decisões, incluindo as relacionadas ao Judiciário. Assim, nesse sentido, um importante passo foi dado nos últimos dias quanto à celeridade e justa cobrança de empresas em todo o País que atuam prestando serviços ao setor público. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, em decisão recente, que os órgãos públicos não podem mais exigir certidões negativas para procederem com o pagamento de faturas mensais de serviços já prestados devido às empresas prestadoras.



Ou seja, segundo entendimento já pacificado no STJ, a Administração Pública não pode reter qualquer pagamento de faturas por serviços já prestados com a justificativa da falta de Certidão de Regularidade Fiscal. Tal posição está consolidada em dois princípios importantes que conduzem o ordenamento jurídico no País, a vedação ao enriquecimento sem causa e a impossibilidade de cobrança indireta.



O tema que por ora parece complexo é um enorme avanço na seara empresarial, tendo em vista que, a partir de agora, os empresários que executam serviços na Administração Pública se veem diante de uma decisão importante que torna justa e conduz as exigências solicitadas pelo Estado.



O serviço já prestado, obrigatoriamente precisa ser pago! A retenção forçosa de faturas mensais para cobrança de certidões e de multas contratuais é medida imprópria, e deve ser buscada pelo poder público pelas vias judiciais próprias.