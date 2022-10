Decência aquém, docência além

Concordo com o autor de Aforismos para a Sabedoria de Vida, visto que, “[...] para abarcar com a vista aquilo que pode acontecer, é preciso entendimento; já para ver aquilo que aconteceu, são suficientes os sentidos.”

Decerto, a diferença em questão é autêntica! Sendo assim, iniciaremos reivindicando sapiência! Porquanto, segundo a projeção divulgada recentemente pelo Instituto Semesp, nosso país correrá o risco de enfrentar em 2040 um "apagão" de professores na educação básica: faltarão aproximadamente 235 mil docentes nas escolas brasileiras. Será que quanto maior a desgraça, tanto menor, mais remota e improvável a sua possibilidade? Vejamos os fatos, ou seja, meneemos os sentidos.

Comprovadamente, três habituais realidades impactam negativamente o futuro da docência nacional: primeira, o desinteresse do jovem em seguir a carreira de professor. Em síntese, na última década a porcentagem de participação de ingressantes com até 29 anos em cursos de licenciatura apresentou uma queda de 9,8 pontos percentuais.

O segundo fato sublinha o envelhecimento do corpo docente nos últimos anos. Entre 2009 e 2021, o número de professores jovens em início de carreira (até 24 anos) caiu pela metade; em contrapartida, no mesmo período, cresceu para 109% a quantidade de professores mais experientes (com 50 anos ou mais), ou seja, na iminência da “possível” aposentadoria nos próximos anos.

Por fim, a terceira prognose testemunha o progressivo abandono da profissão devido às condições de trabalho. Neste ponto, baseando-se ainda no documento do Semesp, destacaremos quatro fatores prevalecentes que desanimam os aspirantes educadores: baixa remuneração, falta de infraestrutura adequada das escolas, violência escolar e finalmente, saúde mental. “Um estudo realizado pela Associação Nova Escola, em 2018, período anterior a pandemia, revelou que 60% dos docentes sofriam com ansiedade, estresse e dores de cabeça e 66% já sentiram fraqueza, incapacidade ou medo de ir trabalhar.” Uma pausa para o soluço, mas solicitamos soluções! Por fim, já requeremos no ‘aquém’: estimado senhor Futuro, impeça esse despejo, nos ajude a defender sua casa!

Davi Marreiro é professor e consultor pedagógico